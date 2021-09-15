https://tr.sputniknews.com/20210915/galatasarayda-yeni-transferlerin-bedelleri-aciklandi-1048932105.html

Galatasaray'da yeni transferlerin bedelleri açıklandı

Galatasaray'da yeni transferlerin bedelleri açıklandı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yeni transferlerin bedellerini açıkladı. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T16:34+0300

2021-09-15T16:34+0300

2021-09-15T16:34+0300

yaşam

galatasaray

bedel

transfer

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yeni transferlerin yıllık ücretlerini ve ödenen bonservisleri açıkladı. Paylaşılan tabloda, 11 transfer için toplam 24.2 milyon euro bonservis ödendiği görüldü. Halil Dervişoğlu için kiralama bedelinin ise 1 milyon euro olduğu ortaya çıktı.Burak Elmas yaptığı açıklamada "UEFA'ya biz FFP nedeniyle avro bazında hesap veriyoruz. Sporcu ücretlerimiz geçen sene 61.5 milyon euro'ydu. Bu sene 48.2 milyon euro'ya indi. Önümüzdeki sene 30.5 milyon avroya inecek" ifadelerini kullandı. Bu arada teknik ekibe 4.6 milyon euro ödendiği de resmen açıklanmış oldu.

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galatasaray, bedel, transfer