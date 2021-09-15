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Galatasaray'da yeni transferlerin bedelleri açıklandı
Galatasaray'da yeni transferlerin bedelleri açıklandı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yeni transferlerin bedellerini açıkladı. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T16:34+0300
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yaşam
galatasaray
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yeni transferlerin yıllık ücretlerini ve ödenen bonservisleri açıkladı. Paylaşılan tabloda, 11 transfer için toplam 24.2 milyon euro bonservis ödendiği görüldü. Halil Dervişoğlu için kiralama bedelinin ise 1 milyon euro olduğu ortaya çıktı.Burak Elmas yaptığı açıklamada "UEFA'ya biz FFP nedeniyle avro bazında hesap veriyoruz. Sporcu ücretlerimiz geçen sene 61.5 milyon euro'ydu. Bu sene 48.2 milyon euro'ya indi. Önümüzdeki sene 30.5 milyon avroya inecek" ifadelerini kullandı. Bu arada teknik ekibe 4.6 milyon euro ödendiği de resmen açıklanmış oldu.
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galatasaray, bedel, transfer

Galatasaray'da yeni transferlerin bedelleri açıklandı

16:34 15.09.2021
© AAGalatasaray’da yeni yönetimin sosyal medya kararı
Galatasaray’da yeni yönetimin sosyal medya kararı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© AA
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yeni transferlerin bedellerini açıkladı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yeni transferlerin yıllık ücretlerini ve ödenen bonservisleri açıkladı.
Paylaşılan tabloda, 11 transfer için toplam 24.2 milyon euro bonservis ödendiği görüldü. Halil Dervişoğlu için kiralama bedelinin ise 1 milyon euro olduğu ortaya çıktı.
© DHA
- Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© DHA
Burak Elmas yaptığı açıklamada "UEFA'ya biz FFP nedeniyle avro bazında hesap veriyoruz. Sporcu ücretlerimiz geçen sene 61.5 milyon euro'ydu. Bu sene 48.2 milyon euro'ya indi. Önümüzdeki sene 30.5 milyon avroya inecek" ifadelerini kullandı.
Bu arada teknik ekibe 4.6 milyon euro ödendiği de resmen açıklanmış oldu.
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