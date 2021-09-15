https://tr.sputniknews.com/20210915/izmirdeki-semazen-temali-ustu-ciplak-dans-gosterisine-tepki-1048930073.html

İzmir'deki 'semazen' temalı üstü çıplak dans gösterisine tepki

İzmir'deki 'semazen' temalı üstü çıplak dans gösterisine tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, yaptığı açıklamada uluslararası organizasyonun galasında sergilenen danstaki ‘yarı çıplak semazen görüntülerinin’ kabul... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T15:56+0300

2021-09-15T15:56+0300

2021-09-15T15:57+0300

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AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nin gala gecesinde semazen temasıyla yapılan ve üzeri çıplak dansçının sergilediği gösteriye tepki gösterdi.CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kutlama, anma ve tanıtımlarda ‘işi zıvanadan çıkarmayı marifet saydığını’ savunan Sürekli, şunları söyledi:‘Gerçekten olacak bir iş değil’MHP İl Başkanı Veysel Şahin de belden yukarısı çıplak semazen görüntüleri izlediğinde hayretler içinde kaldığını söyledi.İzmir'in kurtuluş gününde düzenlenen kortej yürüyüşünde de tuhaf görüntülerin ortaya çıktığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:İzmir'de düzenlenen zirve kapsamında 10 Eylül'de Agora Antik Kenti'nde gala yemeği organize edilmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı basına kapalı etkinlikte üstü çıplak bir dansçının semazen temalı dans gösterisi tepkilere neden olmuştu.

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ak parti, chp, gösteri, çıplak