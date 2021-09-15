https://tr.sputniknews.com/20210915/kralice-elizabeth-kuzey-kore-lideri-kim-jong-una-tebrik-mesaji-gonderdi-1048922800.html

Kraliçe Elizabeth, Kuzey Kore lideri Kim'e tebrik mesajı gönderdi

Kraliçe Elizabeth, Kuzey Kore lideri Kim'e tebrik mesajı gönderdi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, 9 Eylül'de kuruluşunun 73. yılını kutlayan Kuzey Kore'ye tebrik mesajı gönderdiği bildirildi. Kuzey Kore basınına göre... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T13:37+0300

2021-09-15T13:37+0300

2021-09-15T13:39+0300

dünya

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birleşik krallık

bağımsızlık günü

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tebrik

kraliçe elizabeth

kuzey kore lideri kim jong un

kraliçe 2. elizabeth

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İngiltere basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, geçen hafta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a, Kuzey Kore'nin Ulusal Günü'nü 9 Eylül'de gerçekleştirilen kutlamalardan birkaç gün önce bir mesaj gönderdi.Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'nın haberinde de "Kim, 7 Eylül'de Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Kraliçesi 2. Elizabeth'ten bir tebrik mesajı aldığını bildirdi" ifadeleri yer aldı.KCNA'ya göre, söz konusu mesajda "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti halkı Ulusal Günlerini kutlarken, gelecek için iyi dileklerimi gönderiyorum" ifadesi yer aldı.İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise "Kraliçe, geçmiş yıllarda olduğu gibi, ulusal günleri münasebetiyle Kuzey Kore halkına bir mesaj gönderdi" sözleriyle gelişmeyi duyurdu.Buckingham Sarayı da İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) aracılığıyla söz konusu mesajın Kuzey Kore liderine iletildiğini doğruladı.

https://tr.sputniknews.com/20210823/kralice-elizabethten-harry-ile-meghana-artik-yeter-yeni-bir-ifsa-gelirse-yargiya-basvuracak-1048263932.html

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