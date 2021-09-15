https://tr.sputniknews.com/20210915/kralice-elizabeth-kuzey-kore-lideri-kim-jong-una-tebrik-mesaji-gonderdi-1048922800.html
Kraliçe Elizabeth, Kuzey Kore lideri Kim'e tebrik mesajı gönderdi
Kraliçe Elizabeth, Kuzey Kore lideri Kim'e tebrik mesajı gönderdi
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, 9 Eylül'de kuruluşunun 73. yılını kutlayan Kuzey Kore'ye tebrik mesajı gönderdiği bildirildi. Kuzey Kore basınına göre... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T13:37+0300
2021-09-15T13:37+0300
2021-09-15T13:39+0300
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kraliçe elizabeth
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kraliçe 2. elizabeth
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İngiltere basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, geçen hafta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a, Kuzey Kore'nin Ulusal Günü'nü 9 Eylül'de gerçekleştirilen kutlamalardan birkaç gün önce bir mesaj gönderdi.Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'nın haberinde de "Kim, 7 Eylül'de Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Kraliçesi 2. Elizabeth'ten bir tebrik mesajı aldığını bildirdi" ifadeleri yer aldı.KCNA'ya göre, söz konusu mesajda "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti halkı Ulusal Günlerini kutlarken, gelecek için iyi dileklerimi gönderiyorum" ifadesi yer aldı.İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise "Kraliçe, geçmiş yıllarda olduğu gibi, ulusal günleri münasebetiyle Kuzey Kore halkına bir mesaj gönderdi" sözleriyle gelişmeyi duyurdu.Buckingham Sarayı da İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) aracılığıyla söz konusu mesajın Kuzey Kore liderine iletildiğini doğruladı.
https://tr.sputniknews.com/20210823/kralice-elizabethten-harry-ile-meghana-artik-yeter-yeni-bir-ifsa-gelirse-yargiya-basvuracak-1048263932.html
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ingiltere, kuzey kore, birleşik krallık, bağımsızlık günü, elizabeth, tebrik, kraliçe elizabeth, kuzey kore lideri kim jong un, kraliçe 2. elizabeth
Kraliçe Elizabeth, Kuzey Kore lideri Kim'e tebrik mesajı gönderdi
13:37 15.09.2021 (güncellendi: 13:39 15.09.2021)
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, 9 Eylül'de kuruluşunun 73. yılını kutlayan Kuzey Kore'ye tebrik mesajı gönderdiği bildirildi. Kuzey Kore basınına göre mesajda, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti halkı Ulusal Günlerini kutlarken, gelecek için iyi dileklerimi gönderiyorum" ifadeleri yer aldı.
İngiltere basınında yer alan haberlere göre, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, geçen hafta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a, Kuzey Kore'nin Ulusal Günü'nü 9 Eylül'de gerçekleştirilen kutlamalardan birkaç gün önce bir mesaj gönderdi.
Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA'nın haberinde de "Kim, 7 Eylül'de Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Kraliçesi 2. Elizabeth'ten bir tebrik mesajı aldığını bildirdi" ifadeleri yer aldı.
KCNA'ya göre, söz konusu mesajda "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti halkı Ulusal Günlerini kutlarken, gelecek için iyi dileklerimi gönderiyorum" ifadesi yer aldı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise "Kraliçe, geçmiş yıllarda olduğu gibi, ulusal günleri münasebetiyle Kuzey Kore halkına bir mesaj gönderdi" sözleriyle gelişmeyi duyurdu.
Buckingham Sarayı da İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) aracılığıyla söz konusu mesajın Kuzey Kore liderine iletildiğini doğruladı.