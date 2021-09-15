https://tr.sputniknews.com/20210915/pele-yogun-bakimdan-cikti-macta-90-dakika-ve-uzatmalari-cikaracak-haldeyim-1048921227.html

Pele yoğun bakımdan çıktı: Maçta 90 dakika ve uzatmaları çıkaracak haldeyim

Pele yoğun bakımdan çıktı: Maçta 90 dakika ve uzatmaları çıkaracak haldeyim

Kolon bölgesindeki şüpheli tümör nedeniyle ameliyat edilen Brezilyalı efsane futbolcu Pele, yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T12:48+0300

2021-09-15T12:48+0300

2021-09-15T12:48+0300

yaşam

spor

pele

yoğun bakım

ameliyat

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Sağ kolonunda şüpheli bir lezyon tespit edilmesi üzerine Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesi'nde operasyon geçiren Pele, Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.'Yakında yeniden kavuşacağız'Kendini çok iyi hissettiğini belirterek aldığı destek mesajları için teşekkür eden 80 yaşındaki Pele, "Yoğun bakımdan çıkarılıp normal odaya alındım. Her gün daha iyiye gidiyorum. Maçta 90 dakika ve uzatmaları çıkaracak haldeyim. Yakında yeniden kavuşacağız" ifadelerini kullandı.Brezilyalı eski yıldız futbolcu, böbrek sorunları ve prostat nedeniyle son yıllarda birçok kez hastaneye kaldırılmıştı. Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spor, pele, yoğun bakım, ameliyat