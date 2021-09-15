https://tr.sputniknews.com/20210915/sergen-yalcin-dortmunda-karsi-bu-seviyede-oynuyorsak-diger-takimlarla-da-rahat-rahat-oynariz--1048942652.html

Sergen Yalçın: Dortmund'a karşı bu seviyede oynuyorsak diğer takımlarla da rahat rahat oynarız

Sergen Yalçın: Dortmund'a karşı bu seviyede oynuyorsak diğer takımlarla da rahat rahat oynarız

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kaybettikleri Borussia Dortmund maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, oyuncuların performansından memnun... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T22:46+0300

2021-09-15T22:46+0300

2021-09-15T22:46+0300

yaşam

sergen yalçın

beşiktaş

uefa şampiyonlar ligi

borussia dortmund

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 kaybettikleri Borussia Dortmund maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, oyuncuların performansından memnun olduğunu ifade ederken bundan sonraki maçlara daha umutla baktığını söyledi.Yalçın şöyle konuştu:"İyi bir maç oldu. Dortmund'u daha ofansif bekliyorduk ama daha defansif bulduk oyunun başlangıcında. Başlangıçta golü atsaydık, bambaşka olurdu. Taçtan gol yedik, bu seviyede bu ayrıntılar olmaz. Yediğimiz gol hayal kırıklığıydı. Devreye 2-0 girince başka bir şey oldu. Oyunun gelişimi bizi oyuna konsantre olmakta çok zorladı. Dortmund'a karşı bu seviyede oynuyorsak diğer takımlarla da rahat rahat oynarız diye düşünüyorum. Bundan sonraki maçlara daha umutla bakıyoruz. Montero çok iyi oynadı. Savunma oyuncularımın performansından memnunum"

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sergen yalçın, beşiktaş, uefa şampiyonlar ligi, borussia dortmund