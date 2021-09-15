https://tr.sputniknews.com/20210915/sokak-sanatcilarinin-meydan-okumasindan-dogan-moona-lisa-heykeli-ingilterede-sergileniyor-1048922641.html

Sokak sanatçılarının meydan okumasından doğan 'Moona Lisa' heykeli İngiltere'de sergileniyor

Sokak sanatçılarının meydan okumasından doğan 'Moona Lisa' heykeli İngiltere'de sergileniyor

Sokak sanatçısı Nick Walker'ın meslektaşı Banksy'e 'meydan okuyarak' yorumladığı 'Moona Lisa' heykeli, İngiltere'deki Bristol Müzesi'nde sergileniyor. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T13:36+0300

2021-09-15T13:36+0300

2021-09-15T13:40+0300

mona lisa

leonardo da vinci

heykel

bansky

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Walker, Banksy'nin 'Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa eseri üzerine daha fazla bir şey yapılamaz' sözleri üzerine meydan okuyarak, ünlü eseri yeniden ‘yorumlamış‘ ve ‘Moona Lisa‘ isimli duvar resmi yapmıştı. Duvar resminde elbisesini kaldırmış bir Mona Lisa tasvir ediliyordu. Walker'ın İngilizce'de biriyle dalga geçmek ya da protesto etmek amacıyla popoyu göstermek anlamına gelen 'Moon' kelimesini kullanarak 'Moona Lisa' ismini verdiği eserin heykeli de yapıldı. 260 kiloluk bronz heykelin, canlı bir modelin 360 derecelik açıyla çekilen fotoğraflarından elde edilen dijital modelleme ile yapıldığı belirtildi. Heykel, Bristollü sanatçıların İngiliz sokak sanatının gelişiminde oynadığı rolü göstermeyi amaçlayan sergide ziyaret edilebilecek.

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mona lisa, leonardo da vinci, heykel, bansky