https://tr.sputniknews.com/20210915/tiktok-fenomeni-vegan-protestocularin-karsisinda-dunyanin-en-buyuk-hamburgerini-yedi-1048919198.html

TikTok fenomeni, vegan protestocuların karşısında 'dünyanın en büyük hamburgerini' yedi

TikTok fenomeni, vegan protestocuların karşısında 'dünyanın en büyük hamburgerini' yedi

İngiltere'de bir TikTok fenomeni, veganların düzenlediği protestoda 'dünyanın en büyük hamburgerini' yedi. 6 milyon kişi tarafından izlenen video, 1 milyondan... 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T11:27+0300

2021-09-15T11:27+0300

2021-09-15T11:27+0300

ingiltere

vegan

tiktok

hamburger

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TikTok fenomeni Jordan Adams, takipçilerine bir sonraki 'trolleme videosunda' ne izlemek istediklerini sordu. 750 bin takipçili fenomen, gelen cevaplar arasından 'Bir vegan eyleminde dünyanın en büyük hamburgerini ye' yorumunu seçerek uygulamaya geçti. Jordan'ın vegan göstericilerin karşısında hamburger yerken çektiği video TikTok'ta 6 milyondan fazla kez izlendi. 1 milyondan fazla beğeni alan videoda, Jordan'ın vegan eylemcilerden birine elindeki hamburgeri uzatarak ikram ettiği görülüyor. Jordan'a tepki gösteren veganlardan bir tanesi TikTok fenomenine 'içler acısı bir halde' olduğunu söylerken, bir başkasının ise polislere şikayet ettiği görülüyor. Bu, veganlığı teşvik etmek için düzenlenen protestoda göstericilerin et yiyen bir kişiyle ilk karşılaşması değil. 2019'da da bir kişi, Avustralya'daki hayvan hakları aktivistlerinin önünde bir kova KFC tavuk kanadı tükettikten sonra manşetlere çıkmıştı.

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ingiltere, vegan, tiktok, hamburger