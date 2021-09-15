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https://tr.sputniknews.com/20210915/tiktok-fenomeni-vegan-protestocularin-karsisinda-dunyanin-en-buyuk-hamburgerini-yedi-1048919198.html
TikTok fenomeni, vegan protestocuların karşısında 'dünyanın en büyük hamburgerini' yedi
TikTok fenomeni, vegan protestocuların karşısında 'dünyanın en büyük hamburgerini' yedi
İngiltere'de bir TikTok fenomeni, veganların düzenlediği protestoda 'dünyanın en büyük hamburgerini' yedi. 6 milyon kişi tarafından izlenen video, 1 milyondan... 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T11:27+0300
2021-09-15T11:27+0300
ingiltere
vegan
tiktok
hamburger
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TikTok fenomeni Jordan Adams, takipçilerine bir sonraki 'trolleme videosunda' ne izlemek istediklerini sordu. 750 bin takipçili fenomen, gelen cevaplar arasından 'Bir vegan eyleminde dünyanın en büyük hamburgerini ye' yorumunu seçerek uygulamaya geçti. Jordan'ın vegan göstericilerin karşısında hamburger yerken çektiği video TikTok'ta 6 milyondan fazla kez izlendi. 1 milyondan fazla beğeni alan videoda, Jordan'ın vegan eylemcilerden birine elindeki hamburgeri uzatarak ikram ettiği görülüyor. Jordan'a tepki gösteren veganlardan bir tanesi TikTok fenomenine 'içler acısı bir halde' olduğunu söylerken, bir başkasının ise polislere şikayet ettiği görülüyor. Bu, veganlığı teşvik etmek için düzenlenen protestoda göstericilerin et yiyen bir kişiyle ilk karşılaşması değil. 2019'da da bir kişi, Avustralya'daki hayvan hakları aktivistlerinin önünde bir kova KFC tavuk kanadı tükettikten sonra manşetlere çıkmıştı.
ingiltere
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ingiltere, vegan, tiktok, hamburger

TikTok fenomeni, vegan protestocuların karşısında 'dünyanın en büyük hamburgerini' yedi

11:27 15.09.2021
© Fotoğraf : Jordan Adams/TikTokJordan Adams
Jordan Adams - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© Fotoğraf : Jordan Adams/TikTok
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İngiltere'de bir TikTok fenomeni, veganların düzenlediği protestoda 'dünyanın en büyük hamburgerini' yedi. 6 milyon kişi tarafından izlenen video, 1 milyondan fazla beğeni aldı.
TikTok fenomeni Jordan Adams, takipçilerine bir sonraki 'trolleme videosunda' ne izlemek istediklerini sordu.
750 bin takipçili fenomen, gelen cevaplar arasından 'Bir vegan eyleminde dünyanın en büyük hamburgerini ye' yorumunu seçerek uygulamaya geçti.
Jordan'ın vegan göstericilerin karşısında hamburger yerken çektiği video TikTok'ta 6 milyondan fazla kez izlendi.
@yourajokeman

Reply to @morejokeman MHHHHMMMMMM

♬ original sound - Jordan Adams
1 milyondan fazla beğeni alan videoda, Jordan'ın vegan eylemcilerden birine elindeki hamburgeri uzatarak ikram ettiği görülüyor.
Jordan'a tepki gösteren veganlardan bir tanesi TikTok fenomenine 'içler acısı bir halde' olduğunu söylerken, bir başkasının ise polislere şikayet ettiği görülüyor.
Bu, veganlığı teşvik etmek için düzenlenen protestoda göstericilerin et yiyen bir kişiyle ilk karşılaşması değil. 2019'da da bir kişi, Avustralya'daki hayvan hakları aktivistlerinin önünde bir kova KFC tavuk kanadı tükettikten sonra manşetlere çıkmıştı.
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