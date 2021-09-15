https://tr.sputniknews.com/20210915/tiktoktan-yeni-ozellik-kullanicilarin-ruh-sagligi-icin-yeni-adimlar-atiliyor-1048919582.html

TikTok açıkladı: Kullanıcıların ruh sağlığı için yeni adımlar atılıyor

TikTok açıkladı: Kullanıcıların ruh sağlığı için yeni adımlar atılıyor

TikTok, zihinsel sağlık sorunları ve intihar düşünceleri taşıyan kullanıcılara yardımcı olacağı belirtilen bir dizi özelliği devreye soktuğunu duyurdu. 15.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-15T11:33+0300

2021-09-15T11:33+0300

2021-09-15T11:33+0300

yaşam

yardım

tiktok

intihar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/03/1043339415_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_1978bf0285b79c965bcd02c5ff5063e5.jpg

TikTok tarafından duyurulan yeni özelliklerle, yeme bozuklukları gibi sağlık problemleri ve intihar düşünceleri gibi çeşitli psikolojik rahatsızlıklar taşıdığı düşünülen kullanıcılara yardım etmeyi planlanıyor. BBC'nin haberine göre, uygulama üzerinden söz konusu başlıklarla ilgili arama yapan kullanıcılar, konuyla ilgili destek alabilecekleri kaynaklara yönlendirilecek. TikTok tarafından yapılan açıklamada, "Topluluğumuzu derinden önemsiyoruz ve her zaman onların refahını sağlamanın yeni yollarını arıyoruz. Bu nedenle, insanların TikTok'ta ihtiyaç duyduklarında ilgili kaynaklara erişmeleri için ek adımlar atıyoruz" ifadeleri kullanıldı.TikTok'un bu özelliği, Instagram'ın da benzer bir uygulamayı devreye almasından sonra duyuruldu.

https://tr.sputniknews.com/20210915/tiktok-fenomeni-vegan-protestocularin-karsisinda-dunyanin-en-buyuk-hamburgerini-yedi-1048919198.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yardım, tiktok, intihar