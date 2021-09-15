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TikTok açıkladı: Kullanıcıların ruh sağlığı için yeni adımlar atılıyor
TikTok açıkladı: Kullanıcıların ruh sağlığı için yeni adımlar atılıyor
TikTok, zihinsel sağlık sorunları ve intihar düşünceleri taşıyan kullanıcılara yardımcı olacağı belirtilen bir dizi özelliği devreye soktuğunu duyurdu. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T11:33+0300
2021-09-15T11:33+0300
yaşam
yardım
tiktok
intihar
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TikTok tarafından duyurulan yeni özelliklerle, yeme bozuklukları gibi sağlık problemleri ve intihar düşünceleri gibi çeşitli psikolojik rahatsızlıklar taşıdığı düşünülen kullanıcılara yardım etmeyi planlanıyor. BBC'nin haberine göre, uygulama üzerinden söz konusu başlıklarla ilgili arama yapan kullanıcılar, konuyla ilgili destek alabilecekleri kaynaklara yönlendirilecek. TikTok tarafından yapılan açıklamada, "Topluluğumuzu derinden önemsiyoruz ve her zaman onların refahını sağlamanın yeni yollarını arıyoruz. Bu nedenle, insanların TikTok'ta ihtiyaç duyduklarında ilgili kaynaklara erişmeleri için ek adımlar atıyoruz" ifadeleri kullanıldı.TikTok'un bu özelliği, Instagram'ın da benzer bir uygulamayı devreye almasından sonra duyuruldu.
https://tr.sputniknews.com/20210915/tiktok-fenomeni-vegan-protestocularin-karsisinda-dunyanin-en-buyuk-hamburgerini-yedi-1048919198.html
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yardım, tiktok, intihar

TikTok açıkladı: Kullanıcıların ruh sağlığı için yeni adımlar atılıyor

11:33 15.09.2021
© AA / Aytaç ÜnalTik Tok
Tik Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© AA / Aytaç Ünal
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TikTok, zihinsel sağlık sorunları ve intihar düşünceleri taşıyan kullanıcılara yardımcı olacağı belirtilen bir dizi özelliği devreye soktuğunu duyurdu.
TikTok tarafından duyurulan yeni özelliklerle, yeme bozuklukları gibi sağlık problemleri ve intihar düşünceleri gibi çeşitli psikolojik rahatsızlıklar taşıdığı düşünülen kullanıcılara yardım etmeyi planlanıyor.
BBC'nin haberine göre, uygulama üzerinden söz konusu başlıklarla ilgili arama yapan kullanıcılar, konuyla ilgili destek alabilecekleri kaynaklara yönlendirilecek.
TikTok tarafından yapılan açıklamada, "Topluluğumuzu derinden önemsiyoruz ve her zaman onların refahını sağlamanın yeni yollarını arıyoruz. Bu nedenle, insanların TikTok'ta ihtiyaç duyduklarında ilgili kaynaklara erişmeleri için ek adımlar atıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
TikTok'un bu özelliği, Instagram'ın da benzer bir uygulamayı devreye almasından sonra duyuruldu.
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