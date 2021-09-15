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Tokyo'daki üçlü zirve sonrası Kuzey Kore'den yeni füze denemesi
Tokyo'daki üçlü zirve sonrası Kuzey Kore'den yeni füze denemesi
Japonya, Kuzey Kore'nin, 'balistik' olduğu tahmin edilen füze denemesinde bulunduğunu bildirdi. 15.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-15T08:13+0300
2021-09-15T08:12+0300
dünya
kuzey kore
japonya
füze denemesi
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Kamu yayıncısı NHK'nin, Japonya hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore, 15 Eylül sabahı füze denemesi yaptı.Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin denediği tahmin edilen 'balistik füzenin' Japonya'nın yetki alanlarına düşmediğini açıkladı.Kyodo ajansına göre, Japonya Sahil Güvenliği, füzenin, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düşmüş olabileceğini aktardı.Associated Press'in (AP) Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore, füzeyi ülkenin doğu kıyılarına fırlattı.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına fırlatılan füzeye ilişkin detaylı bilgi verilmedi.Füze denemesinin, ABD ve Güney Koreli diplomatların dün Tokyo'da gerçekleştirdiği "Kuzey Kore" konulu zirve sonrası yapılması dikkati çekti.Yonhap ajansı, Kuzey Kore kaynaklarına dayandırdığı haberde, bu ülkenin hafta sonu 1500 kilometre menzilli 'yeni tip füze' denediğini kaydetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210915/abd-japonya-ve-guney-koreden-kuzey-kore-zirvesi-yaptirim-ve-diyalog-secenekleri-ele-alindi-1048913408.html
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kuzey kore, japonya, füze denemesi

Tokyo'daki üçlü zirve sonrası Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

08:13 15.09.2021
© REUTERS / KCNAKuzey Kore resmi haber ajansı, 25 Mart 2021'deki yeni tip taktik güdümlü füze denemesinden görüntüler yayımladı. Analistlere göre bunlar Ekim 2020'de Pyongyang'daki askeri geçit töreninde sergilenen füzeler. Silahsızlanma Çalışmaları James Martin Merkezi'nden Jeffrey Lewis "Eğer öyleyse, daha önce denenmiş KN-23 füzelerinin gerçekten büyük bir savaş başlığıyla geliştirilmiş varyantı gibi görünüyorlar" dedi.
Kuzey Kore resmi haber ajansı, 25 Mart 2021'deki yeni tip taktik güdümlü füze denemesinden görüntüler yayımladı. Analistlere göre bunlar Ekim 2020'de Pyongyang'daki askeri geçit töreninde sergilenen füzeler. Silahsızlanma Çalışmaları James Martin Merkezi'nden Jeffrey Lewis Eğer öyleyse, daha önce denenmiş KN-23 füzelerinin gerçekten büyük bir savaş başlığıyla geliştirilmiş varyantı gibi görünüyorlar dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
© REUTERS / KCNA
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Japonya, Kuzey Kore'nin, 'balistik' olduğu tahmin edilen füze denemesinde bulunduğunu bildirdi.
Kamu yayıncısı NHK'nin, Japonya hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore, 15 Eylül sabahı füze denemesi yaptı.
Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin denediği tahmin edilen 'balistik füzenin' Japonya'nın yetki alanlarına düşmediğini açıkladı.
Kyodo ajansına göre, Japonya Sahil Güvenliği, füzenin, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin (MEB) dışına düşmüş olabileceğini aktardı.
Associated Press'in (AP) Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore, füzeyi ülkenin doğu kıyılarına fırlattı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına fırlatılan füzeye ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
Füze denemesinin, ABD ve Güney Koreli diplomatların dün Tokyo'da gerçekleştirdiği "Kuzey Kore" konulu zirve sonrası yapılması dikkati çekti.
Yonhap ajansı, Kuzey Kore kaynaklarına dayandırdığı haberde, bu ülkenin hafta sonu 1500 kilometre menzilli 'yeni tip füze' denediğini kaydetmişti.
Kuzey Kore - ABD - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
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ABD, Japonya ve Güney Kore'den 'Kuzey Kore' zirvesi: Yaptırım ve diyalog seçenekleri ele alındı
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