https://tr.sputniknews.com/20210916/-2-bucuk-milyon-takipcili-instagram-fenomeni-dunyanin-en-yuksek-profilli-kara-para-aklayicisi-cikti-1048958118.html

2.5 milyon takipçili Instagram fenomeni dünyanın en yüksek profilli kara para aklayıcısı çıktı

2.5 milyon takipçili Instagram fenomeni dünyanın en yüksek profilli kara para aklayıcısı çıktı

Instagram'da 2 buçuk milyon takipçisi olan sosyal medya fenomeni Hushpuppi, FBI tarafından dünyanın en yüksek profilli kara para aklayıcılarından biri olarak... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T12:54+0300

2021-09-16T12:54+0300

2021-09-16T12:57+0300

kara para aklama

instagram

fenomen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1048958067_0:77:620:426_1920x0_80_0_0_d22d8842e793a0fba7cad65ddecfb17f.jpg

FBI, Nijerya'da gerçek ismi Ramon Abbas olan Instagram fenomeni Hushpuppi'nin dünyanın en yüksek profilli dolandırıcılarından biri olduğunu belirtti. Kurduğu 'çete' ile birlikte siber soygunlar yapan ve kara para aklayan Ramon, 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. BBC'nin incelediği dava dosyalarına göre Ramon, 'flört ettiği' takipçilerini de dolandırdı ancak buna rağmen Instagram hesabı popüler olmaya devam ediyor. Dava dosyalarında yer alan bilgilere göre, ilk büyük dolandırıcılığını Şubat 2019'da Malta Bankası Valletta'dan yapan Ramon, Kuzey Koreli bir hacker çetesi tarafından çalınan 13 milyon euro aklamaya çalıştı.Malta küçük ve orta ölçekli işletmeler odası başkanı Abigail Mamo, soygunun tatil adasını "kaosa" sürüklediğini söyledi. Mamo, "Üyelerimizden, Bank of Valletta'nın platformunu kullanarak hesaplarından yabancı tedarikçilere para gittiğini söyleyen telefonlar aldık" dedi. Bankanın durumu fark etmesi üzerine 10 milyon euro kurtarıldı. Ramon, Mayıs 2019'da ise Meksika'da bir banka hesabı açarak bir Premier Lig Futbol Kulübünden 100 milyon sterlin ve bir İngiliz firmasından 200 milyon sterlin alma girişiminde bulundu. Abbas'ın Haziran 2020'de Dubai'de tutuklanmadan önceki son büyük dolandırıcılığı ise sahte kimlik üzerinden gerçekleşti. Okul inşa etmek için 15 milyon dolarlık kredi arayan Katarlı bir işadamını tuzağa düşürmek için New Yorklu bir bankacı kimliğine bürünen Ramon, aralarında Kenya, Nijerya ve ABD'den kişilerin de bulunduğu iş insanlarını dolandırdı. Ramon'un dolandırıcılığı, birlikte çalıştığı kişilerden birinin aldığı parayı az bulması ve her şeyi itiraf etme tehdidinde bulunmasıyla ortaya çıktı. Instagram hesabı hala açık olan Ramon, takipçi çekmeye devam ediyor. Konuyla ilgili BBC'ye açıklama yapan Instagram, konuyla ilgili soruşturma yaptıklarını belirtti. Interpol polisleri Ramon'un Dubai'deki dairesine baskın yapılarak 30 milyon sterlinden fazla nakit paraya el koydu. Hakkında açılan bir çok dava bulunan Ramon için 20 yıl hapis cezası isteniyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kara para aklama, instagram, fenomen