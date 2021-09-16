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https://tr.sputniknews.com/20210916/abdde-olimpik-cimnastikciler-fbii-takimdaki-cinsel-tacizi-gormezden-gelmekle-sucladi-1048947788.html
ABD'de olimpik cimnastikçiler, FBI'ı takımdaki cinsel tacizi görmezden gelmekle suçladı
ABD'de olimpik cimnastikçiler, FBI'ı takımdaki cinsel tacizi görmezden gelmekle suçladı
ABD'li olimpiyat şampiyonu cimnastikçi Simone Biles ve takım arkadaşları, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ulusal federasyon yetkililerinin ABD Olimpiyat... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T03:03+0300
2021-09-16T03:03+0300
dünya
abd
fbi
cinsel taciz
cimnastik
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Cimnastikçi Simone Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman ve Maggie Nichols, ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'ndaki cinsel taciz skandalında FBI'ın rolünü soruşturmak üzere toplanan Senato Adalet Komisyonu önünde ifade verdi.Birçokları tarafından tüm zamanların en iyi cimnastikçisi olarak tanımlanan, 2016 Olimpiyat şampiyonu ve 5 kez dünya şampiyonu Biles, yaptığı duygusal konuşmada, cinsel taciz kurbanı olduğunu söyledi. Biles "Larry Nassar'ı ve onun cinsel tacizlerine ortak olan tüm sistemi suçluyorum" dedi.ABD Cimnastik Federasyonu ile olimpiyat ve paralimpik komitelerinin, kendisinin takım doktoru tarafından taciz edildiğini bildiğini söyleyen Biles, "Bir tacizcinin çocuklara zarar vermesine müsaade etmenin, hızlı ve ağır sonuçları olmalı. Yeter artık" diye konuştu.Maroney ise FBI'ın cinsel taciz konusundaki şikayetini 17 ay boyunca hasır altı etmekle kalmayıp, sonunda yayınlanan raporda sözlerini çarpıttığını iddia etti.Senato Adalet Komitesi, FBI'ın ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'ndaki cinsel taciz soruşturmasında birden fazla hata ve gecikmeye neden olarak, takım doktoru Nassar'ın bu süreçte başka cimnastikçileri de taciz etmesine yol açması üzerine soruşturma yürütüyor.Adalet Bakanlığının temmuz ayında yayınlanan raporunda, cimnastikçilerin 2015 yılında ilk şikayetleri üzerine FBI'ın soruşturmada hatalar yaptığı ve konuyu ciddiye almadığı belirtilmişti.Konunun FBI'a taşınmasının ardından en az 40 sporcunun daha taciz edildiği duyurulmuş, soruşturmadaki hatasını kabul eden FBI, sorumlu personelini cezalandırdığını açıklamıştı.ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar, yüzlerce jimnastikçinin kendisini cinsel tacizle suçlamasının ardından 2018'de çocuk pornografisi ve cinsel taciz suçlamasıyla 175 yıl hapse mahkum edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20180206/tacizci-doktor-nassar-hapis-cezasi-1032124881.html
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abd, fbi, cinsel taciz, cimnastik

ABD'de olimpik cimnastikçiler, FBI'ı takımdaki cinsel tacizi görmezden gelmekle suçladı

03:03 16.09.2021
© REUTERS / Brendan McDermid ABD olimpik jimnastik takımının eski doktoru Larry Nassar
 ABD olimpik jimnastik takımının eski doktoru Larry Nassar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© REUTERS / Brendan McDermid
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ABD'li olimpiyat şampiyonu cimnastikçi Simone Biles ve takım arkadaşları, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ulusal federasyon yetkililerinin ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar'ın yüzlerce kadını tacizini görmezden geldiğini ileri sürdü.
Cimnastikçi Simone Biles, McKayla Maroney, Aly Raisman ve Maggie Nichols, ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'ndaki cinsel taciz skandalında FBI'ın rolünü soruşturmak üzere toplanan Senato Adalet Komisyonu önünde ifade verdi.
Birçokları tarafından tüm zamanların en iyi cimnastikçisi olarak tanımlanan, 2016 Olimpiyat şampiyonu ve 5 kez dünya şampiyonu Biles, yaptığı duygusal konuşmada, cinsel taciz kurbanı olduğunu söyledi. Biles "Larry Nassar'ı ve onun cinsel tacizlerine ortak olan tüm sistemi suçluyorum" dedi.
ABD Cimnastik Federasyonu ile olimpiyat ve paralimpik komitelerinin, kendisinin takım doktoru tarafından taciz edildiğini bildiğini söyleyen Biles, "Bir tacizcinin çocuklara zarar vermesine müsaade etmenin, hızlı ve ağır sonuçları olmalı. Yeter artık" diye konuştu.
Maroney ise FBI'ın cinsel taciz konusundaki şikayetini 17 ay boyunca hasır altı etmekle kalmayıp, sonunda yayınlanan raporda sözlerini çarpıttığını iddia etti.
Larry Nassar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2018
YAŞAM
Tacizci doktor Nassar'a 125 yıla kadar ek hapis cezası
6 Şubat 2018, 11:22
Senato Adalet Komitesi, FBI'ın ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'ndaki cinsel taciz soruşturmasında birden fazla hata ve gecikmeye neden olarak, takım doktoru Nassar'ın bu süreçte başka cimnastikçileri de taciz etmesine yol açması üzerine soruşturma yürütüyor.
Adalet Bakanlığının temmuz ayında yayınlanan raporunda, cimnastikçilerin 2015 yılında ilk şikayetleri üzerine FBI'ın soruşturmada hatalar yaptığı ve konuyu ciddiye almadığı belirtilmişti.
Konunun FBI'a taşınmasının ardından en az 40 sporcunun daha taciz edildiği duyurulmuş, soruşturmadaki hatasını kabul eden FBI, sorumlu personelini cezalandırdığını açıklamıştı.
ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar, yüzlerce jimnastikçinin kendisini cinsel tacizle suçlamasının ardından 2018'de çocuk pornografisi ve cinsel taciz suçlamasıyla 175 yıl hapse mahkum edilmişti.
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