https://tr.sputniknews.com/20210916/abdnin-nato-daimi-temsilcisi-adayi-turkiyeyi-s-400-konusunda-ikna-etme-calismalarini-surdurecegiz-1048962620.html

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi adayı: Türkiye'yi S-400 konusunda ikna etme çalışmalarını sürdüreceğiz

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi adayı: Türkiye'yi S-400 konusunda ikna etme çalışmalarını sürdüreceğiz

ABD'nin NATO Daimi Temsilciliği görevine aday gösterilen Julianne Smith, Türkiye'yi Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alınmasının kabul edilebilir... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T14:22+0300

2021-09-16T14:22+0300

2021-09-16T14:22+0300

dünya

rusya

nato

türkiye

abd kongresi

s-400

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ABD Kongresi'nde konuşan Smith, Rusya'yla ilgili açıklamaları sırasında Türkiye'nin S-400 alımına da değindi.Smith, Türkiye'ye 'zor sorular' yöneltmeye ve Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alınmasının kabul edilebilir olmadığı konusunda ikna etme çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.'Rusya, NATO için ana askeri tehdit olmaya devam edecek'Smith, öngörülebilir gelecekte Rusya'nın NATO ülkelerine yönelik ana askeri tehdit olmaya devam edeceğini savundu.ABD'li diplomat, "Rusya, Avrupa-Atlantik bölgesine yönelik en büyük jeopolitik tehdit olmaya devam ediyor ve öngörülebilir gelecekte ve tabii ki önümüzdeki on yılda NATO ittifakına yönelik en büyük askeri tehdit olmaya devam edecek" dedi.Rus saldırganlığının devam ettiğini öne süren Smith, Rusya'yı eylemleri nedeniyle konvansiyonel imkanlar, NATO hava sahasına yönelik ihlaller, siber atak eylemlerinin söz konusu olup olmadığı konusunda hesap vermeye çağırmaları gerektiğini belirtti.

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rusya, nato, türkiye, abd kongresi, s-400