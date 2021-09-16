ATOR: Türkiye, Rus EpiVakKorona ve KoviVak aşılarını yaptıranları PCR testi olmadan kabul etmiyor

Büyük tur şirketlerinin verilerine göre, 14 Eylül’den beri Rusya’dan Türkiye’ye seyahat eden ve EpivakKorona veya KoviVak aşılarını yaptırmış olan kişilerin PCR veya antijen test sonucu sunması gerekiyor. Türkiye’de Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısı da kabul edilmiyor. Bununla birlikte konuyla ilgili henüz resmi bir belgenin bulunmadığı ve bu çıkarımların Türkiye İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine dayanarak tur operatörü partnerleri tarafından yapıldığı belirtiliyor. Genelgede Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından veya Türkiye tarafından onaylı aşıları yaptırmış olanların PCR testinden muaf tutulduğu ifade ediliyor. Buna göre WHO tarafından tanınıyor olmasa da Türkiye’de izin verildiği için yalnızca iki doz Sputnik V aşısı yaptırmış olanların girişine izin veriliyor.
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Türkiye’nin yalnızca Rus Sputnik V aşısının iki dozunu da yaptıran Rusları kabul ettiğini, KoviVak ve EpiVakKorona aşılarını yaptıran kişilerin PCR testi olmadan ülkeye giremeyeceği açıklamasını yaptı.
Büyük tur şirketlerinin verilerine göre, 14 Eylül’den beri Rusya’dan Türkiye’ye seyahat eden ve EpivakKorona veya KoviVak aşılarını yaptırmış olan kişilerin PCR veya antijen test sonucu sunması gerekiyor.
Türkiye’de Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısı da kabul edilmiyor. Bununla birlikte konuyla ilgili henüz resmi bir belgenin bulunmadığı ve bu çıkarımların Türkiye İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine dayanarak tur operatörü partnerleri tarafından yapıldığı belirtiliyor.
Genelgede Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından veya Türkiye tarafından onaylı aşıları yaptırmış olanların PCR testinden muaf tutulduğu ifade ediliyor. Buna göre WHO tarafından tanınıyor olmasa da Türkiye’de izin verildiği için yalnızca iki doz Sputnik V aşısı yaptırmış olanların girişine izin veriliyor.