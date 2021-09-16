Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210916/ator-turkiye-rus-epivakkorona-ve-kovivak-asilarini-yaptiranlari-pcr-testi-olmadan-kabul-etmiyor--1048956899.html
ATOR: Türkiye, Rus EpiVakKorona ve KoviVak aşılarını yaptıranları PCR testi olmadan kabul etmiyor
ATOR: Türkiye, Rus EpiVakKorona ve KoviVak aşılarını yaptıranları PCR testi olmadan kabul etmiyor
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Türkiye’nin yalnızca Rus Sputnik V aşısının iki dozunu da yaptıran Rusları kabul ettiğini, KoviVak ve EpiVakKorona... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T12:25+0300
2021-09-16T12:25+0300
türkiye
ator
epivakkorona
kovivak
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048751387_11:0:642:355_1920x0_80_0_0_75232a3b48db6f43f30080d6099c0008.jpg
Büyük tur şirketlerinin verilerine göre, 14 Eylül’den beri Rusya’dan Türkiye’ye seyahat eden ve EpivakKorona veya KoviVak aşılarını yaptırmış olan kişilerin PCR veya antijen test sonucu sunması gerekiyor. Türkiye’de Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısı da kabul edilmiyor. Bununla birlikte konuyla ilgili henüz resmi bir belgenin bulunmadığı ve bu çıkarımların Türkiye İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine dayanarak tur operatörü partnerleri tarafından yapıldığı belirtiliyor. Genelgede Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından veya Türkiye tarafından onaylı aşıları yaptırmış olanların PCR testinden muaf tutulduğu ifade ediliyor. Buna göre WHO tarafından tanınıyor olmasa da Türkiye’de izin verildiği için yalnızca iki doz Sputnik V aşısı yaptırmış olanların girişine izin veriliyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1048751387_116:0:589:355_1920x0_80_0_0_52ba1e3b957e28a7048824cc05e7cbd4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, ator, epivakkorona, kovivak

ATOR: Türkiye, Rus EpiVakKorona ve KoviVak aşılarını yaptıranları PCR testi olmadan kabul etmiyor

12:25 16.09.2021
© AAPCR testi
PCR testi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© AA
Abone ol
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Türkiye’nin yalnızca Rus Sputnik V aşısının iki dozunu da yaptıran Rusları kabul ettiğini, KoviVak ve EpiVakKorona aşılarını yaptıran kişilerin PCR testi olmadan ülkeye giremeyeceği açıklamasını yaptı.
Büyük tur şirketlerinin verilerine göre, 14 Eylül’den beri Rusya’dan Türkiye’ye seyahat eden ve EpivakKorona veya KoviVak aşılarını yaptırmış olan kişilerin PCR veya antijen test sonucu sunması gerekiyor.
Türkiye’de Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısı da kabul edilmiyor. Bununla birlikte konuyla ilgili henüz resmi bir belgenin bulunmadığı ve bu çıkarımların Türkiye İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine dayanarak tur operatörü partnerleri tarafından yapıldığı belirtiliyor.
Genelgede Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından veya Türkiye tarafından onaylı aşıları yaptırmış olanların PCR testinden muaf tutulduğu ifade ediliyor. Buna göre WHO tarafından tanınıyor olmasa da Türkiye’de izin verildiği için yalnızca iki doz Sputnik V aşısı yaptırmış olanların girişine izin veriliyor.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:37Mantar zehirlenmelerinde artış: 'Tek bir tanesi bile öldürebilir'
12:25ATOR: Türkiye, Rus EpiVakKorona ve KoviVak aşılarını yaptıranları PCR testi olmadan kabul etmiyor
12:23Şeyma Subaşı, Türkiye'den ayrılıyor
12:17Memleket Partisi'nde istifa: 'Demokrasiden uzak yaklaşım, Muharrem İnce'ye gönül verenleri küstürdü'
12:16TFF Başkanı Özdemir'den Stefan Kuntz açıklaması
12:11Milyarder yatırımcı Dalio: Nakit çöptür
12:01Fatih Altaylı: Bence bir isim siyasi mizahın ağa babasını yapıyor
11:59TÜRKÇİMENTO: İnşaatçılar daire fiyatında yüzde 50 indirim yapsın, çimentolarını bedava vereceğiz
11:49İsveç'te açık kimlikli eşcinsel rahip heteroseksüel çiftlere nikah töreni yapmayı reddetti
11:30KAP'a bildirim yapıldı: Aydın Doğan yeni şirket kuruyor
11:20Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Akelma: Ankara'da yaşamını yitiren 12 gebe aşısız
11:04Karamollaoğlu: Yanlışlarından dönerlerse AK Parti ile ittifak yapabilirim
11:03Antalya’dan havalanan Rus uçağı St. Petersburg’da acil iniş yaptı
10:56İngiltere'de 12-15 yaş arasındaki çocuklara ebeveyn izni olmadan aşı yapılabilecek
10:51'Dünyanın en büyük çocuk pornosu tedarikçisi'ne 27 yıl hapis cezası
10:49Tiyatrolar perdelerini açıyor: Biletler 18 Eylül'de satışta
10:46İçişleri'nden 'Aşı karşıtı mitinge izin vermeyen Maltepe Kaymakamı sürüldü' iddiasına dair açıklama
10:40Fransa: Sırtımızdan bıçaklandık
10:39Putin: Çevremde onlarca kişide koronavirüs görüldü
10:24Nagehan Alçı, Kabil'deki havalimanının yeni ismini paylaştı