https://tr.sputniknews.com/20210916/besiktasin-bulundugu-c-grubunda-ajax-sporting-lizbonu-yendi-1048945854.html

Beşiktaş'ın bulunduğu C Grubu'nda Ajax, Sporting Lizbon'u yendi

Beşiktaş'ın bulunduğu C Grubu'nda Ajax, Sporting Lizbon'u yendi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin A, B, C ve D gruplarında ilk hafta maçları oynandı. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T01:01+0300

2021-09-16T01:01+0300

2021-09-16T01:02+0300

yaşam

ajax

beşiktaş

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da bulunduğu C Grubu'nda Ajax, deplasmanda Sporting Lizbon'u 5-1 yendi.Sporting Lizbon'a galibiyeti getiren golleri 2, 9, 51 ve 63. dakikalarda Sebastien Haller, 39. dakikada Steven Berghuis kaydetti.Ev sahibi takımın golü, 33 dakikada Paulinho'dan geldi.Öte yandan Haller, Marco van Basten'den 29 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta 4 gol atan ilk futbolcu oldu.Günün öne çıkan B Grubu maçında Liverpool, sahasında Milan'ı 9. dakikada kendi kalesine Fikayo Tomori, 49. dakikada Muhammed Salah, 69. dakikada Jordan Henderson'ın attığı gollerle 3-2 yendi. Milan'ın gollerini 42. dakikada Ante Rebic ve 44. dakikada Brahim Diaz kaydetti.Geçen yılın finalisti Manchester City'nin evinde Leipzig'i 6-3 yendiği A Grubu mücadelesi, gecenin en gollü maçı oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Nathan Ake, 28. dakikada Nordi Mukiele kendi kalesine, 45+2. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez, 56. dakikada Jack Grealish, 75. dakikada Joao Cancelo ve 85. dakikada Gabriel Jesus attı. Leipzig'de Christopher Nkunku 42, 51 ve 73. dakikalarda bulduğu gollerle "hat-trick" yaptı.A Grubu'nda Club Brugge ile Paris Saint-Germain (PSG) 1-1 berabere kaldı. PSG, 15. dakikada Ander Herrera'nın golüyle 1-0 öne geçse de Club Brugge, 27. dakikada Hans Vanaken ile rakip fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi. PSG'nin üç yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, Lionel Messi ve Neymar bu sezon ilk kez aynı anda ilk 11'de sahaya çıktı. Mbappe, 51. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nin TSİ 22.00'de oynanan ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:Club Brugge (Belçika) - PSG (Fransa): 1-1Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya): 6-3Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz): 0-0Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya): 3-2Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda): 1-5Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya): 0-1

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ajax, beşiktaş