https://tr.sputniknews.com/20210916/facebooktan-kurallari-cigneyebilecekler-listesi-neymarin-intikam-pornosuna-goz-yumulmus-1048965010.html

Facebook'tan 'kuralları çiğneyebilecekler listesi': Neymar'ın 'intikam pornosuna' göz yumulmuş

Facebook'tan 'kuralları çiğneyebilecekler listesi': Neymar'ın 'intikam pornosuna' göz yumulmuş

Facebook'un çok takipçili popüler hesapları kayırarak platform kurallarına aykırı paylaşım yapmalarına izin verdiği ortaya çıktı. Bu kişiler arasında ünlü... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T15:37+0300

2021-09-16T15:37+0300

2021-09-16T15:42+0300

facebook

neymar

mark zuckerberg

donald trump

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intikam pornosu

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Facebook'un 3 milyar kullanıcısının tamamını aynı kurallara göre değerlendirildiğini söylemesine rağmen bir kısım kullanıcılara ayrıcalık uyguladığı belirlendi. Wall Street Journal (WSJ) tarafından incelenen gizli belgelere göre, XCheck adı verilen özel bir program kapsamında, ünüler, siyasiler ve çok takipçili popüler hesap sahiplerine iltimas geçiliyor. XCheck listesine eklenen kullanıcıların, Facebook kurallarını ihlal eden materyal yayınlamasına izin veriliyor. '5.8 milyon kullanıcı eklendi'WSJ'nin haberine göre, XCheck programına şimdiye kadar 5.8 milyon kullanıcı eklendi. Bu kişiler arasında eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD senatörü Elizabeth Warren, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ve futbolcu Neymar da bulunuyor. Neymar'a yaptırım uygulanmadıWSJ tarafından alıntılanan bir örnekte, Brezilyalı futbol yıldızı Neymar'a uygulanan ayrıcalık gözler önüne serildi. Buna göre Neymar, 2019'da bir tecavüz suçlamasına adının karışmasının ardından kendisini savunma gerekçesiyle Facebook ve Instagram'da kendisinden şikayetçi olan kadınla WhatsApp konuşmalarını yayınladı. Söz konusu gönderide kadının çıplak fotoğrafı da olması ve bu paylaşımın platformun kurallarına aykırı olmasına rağmen futbolcunun paylaşımı kaldırılmadı. Facebook, 'rıza dışı mahrem görüntüler' prosedürünü uygulayarak futbolcunun hesabını askıya alması gerekirken, görüntülerin platformda 24 saatten daha uzun süre kalmasına izin verdi. Konuyla ilgili bir belgeye göre, Facebook videoyu 'intikam pornosu' olarak nitelendirse de kaldırmadı. Paylaşımlar 56 milyon kez görüntülendi. Kadının ise paylaşımlar nedeniyle sosyal medyada ayrımcılık ve zorbalığa uğradığı belirtildi. 'VIP listeleri uzamaya devam ediyor'Wall Street Journal'ın ulaştığı gizli Facebook dosyalarında durumla ilgili, "Aslında halka açık olarak yaptığımızı söylediğimizi yapmıyoruz. Topluluğumuzun geri kalanının aksine, bu insanlar herhangi bir sonuç olmaksızın standartlarımızı ihlal edebiliyor" ifadelerinin yer aldığı belirtildi. Belgelerde, Facebook'ta çalışan veri bilimcisinin, uygulamaya ilişkin "Facebook, güçlü aktörler için rutin olarak istisnalar yapar" notu düştüğü ifade edildi. Mart ayında ise Facebook'un Hata Önleme Ekibi'ndeki bir ürün yöneticisinin, "VIP listeleri uzamaya devam ediyor" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

facebook, neymar, mark zuckerberg, donald trump, instagram, intikam pornosu