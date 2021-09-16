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Fatih Altaylı: Bence bir isim siyasi mizahın ağa babasını yapıyor
Fatih Altaylı: Bence bir isim siyasi mizahın ağa babasını yapıyor
Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül'le ilgili olarak "Herkes siyasi mizah kalmadı diye şikayet ediyor ama bence bir... 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T12:01+0300
2021-09-16T12:01+0300
politika
mustafa sarıgül
mizah
siyaset
fatih altaylı
habertürk gazetesi
türkiye değişim partisi
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Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Siyasi mizahın parlayan yıldızı' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Herkes siyasi mizah kalmadı diye şikayet ediyor ama bence bir isim siyasi mizahın ağa babasını yapıyor" diye başladı.Ardından "Türk siyasetini, Türkiye’de siyaset yapılma biçimini müthiş bir incelikle ti’ye alan, Türk siyaseti ve siyasetçisiyle şahane dalga geçen, sosyal medyada yayınladığı müthiş stand up şovlarla siyasetin içinde bulunduğu durumu özetleyen bir isim var" ifadesini kullanan Altaylı, bu ismin Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül olduğunu söyledi. Altaylı, şöyle devam etti:"Son yıllarda ondan daha büyük bir siyasi hiciv ustası görmedi Türkiye. Abartılmış siyasi mesajları, komedi dans üçlüsünü aratmayan koreografileri, asla yerine getirilmeyeceği tonlamasından ve içeriğinden belli olan vaatleri ile müthiş bir siyasal eleştiri yapıyor Mustafa Sarıgül.Üstelik bunu tek başına da yapmıyor. Oğlu Emir Sarıgül de kendisine hep destek tam destek. O da tam bir Türkiye tipi siyasetçi oğlu modeli çiziyor. Özel hayatı, iş hayatı, siyasete yandan girişi ile o da babasının siyasi hicivlerinin, stand up şovunun bir parçası.Mesela son vaadi 'Ofsaytı kaldıracağım' ile Türk siyasetçisinin nasıl desteksiz attığını, uluslararası kurumlar tarafından koyulmuş kuralları nasıl hiçe sayabileceğini, asla yetkisinde olmayan bir hususta tutamayacağı bir sözü nasıl rahatlıkla verebileceğini gösteriyor.'Böyle bir siyasi komediye yıllardır hasret kalmış kitleler, ona koşarlar'Mustafa Sarıgül şu anda Türkiye’nin en önemli siyasi karikatüristidir. Bence il il gezip şovunu bir turnede sergileyeceğine Açık Hava Tiyatrosu’nda yapsa çok daha iyi eder. Böyle bir siyasi komediye yıllardır hasret kalmış kitleler, ona koşarlar."
https://tr.sputniknews.com/20210915/mustafa-sarigul-ofsayti-kaldiracagiz-1048907907.html
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mustafa sarıgül, mizah, siyaset, fatih altaylı, habertürk gazetesi, türkiye değişim partisi

Fatih Altaylı: Bence bir isim siyasi mizahın ağa babasını yapıyor

12:01 16.09.2021
© FlickrFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© Flickr
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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül'le ilgili olarak "Herkes siyasi mizah kalmadı diye şikayet ediyor ama bence bir isim siyasi mizahın ağa babasını yapıyor" dedi.
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, 'Siyasi mizahın parlayan yıldızı' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Herkes siyasi mizah kalmadı diye şikayet ediyor ama bence bir isim siyasi mizahın ağa babasını yapıyor" diye başladı.
Ardından "Türk siyasetini, Türkiye’de siyaset yapılma biçimini müthiş bir incelikle ti’ye alan, Türk siyaseti ve siyasetçisiyle şahane dalga geçen, sosyal medyada yayınladığı müthiş stand up şovlarla siyasetin içinde bulunduğu durumu özetleyen bir isim var" ifadesini kullanan Altaylı, bu ismin Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül olduğunu söyledi. Altaylı, şöyle devam etti:
"Son yıllarda ondan daha büyük bir siyasi hiciv ustası görmedi Türkiye. Abartılmış siyasi mesajları, komedi dans üçlüsünü aratmayan koreografileri, asla yerine getirilmeyeceği tonlamasından ve içeriğinden belli olan vaatleri ile müthiş bir siyasal eleştiri yapıyor Mustafa Sarıgül.
Üstelik bunu tek başına da yapmıyor. Oğlu Emir Sarıgül de kendisine hep destek tam destek. O da tam bir Türkiye tipi siyasetçi oğlu modeli çiziyor. Özel hayatı, iş hayatı, siyasete yandan girişi ile o da babasının siyasi hicivlerinin, stand up şovunun bir parçası.
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2021
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Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız
Dün, 00:01
Mesela son vaadi 'Ofsaytı kaldıracağım' ile Türk siyasetçisinin nasıl desteksiz attığını, uluslararası kurumlar tarafından koyulmuş kuralları nasıl hiçe sayabileceğini, asla yetkisinde olmayan bir hususta tutamayacağı bir sözü nasıl rahatlıkla verebileceğini gösteriyor.

'Böyle bir siyasi komediye yıllardır hasret kalmış kitleler, ona koşarlar'

Mustafa Sarıgül şu anda Türkiye’nin en önemli siyasi karikatüristidir. Bence il il gezip şovunu bir turnede sergileyeceğine Açık Hava Tiyatrosu’nda yapsa çok daha iyi eder. Böyle bir siyasi komediye yıllardır hasret kalmış kitleler, ona koşarlar."
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