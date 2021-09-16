https://tr.sputniknews.com/20210916/googledan-transatlantik-fiber-kablo-3-ulkeyi-birbirine-bagladi-1048965832.html

Google'dan transatlantik fiber kablo: 3 ülkeyi birbirine bağladı

Google'dan transatlantik fiber kablo: 3 ülkeyi birbirine bağladı

Google, ABD, İngiltere ve İspanya'yı birbirine bağlamak için Atlas Okyanusu'nun altından binlerce kilometre uzunluğunda fiber optik internet kablosu döşedi. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T15:48+0300

2021-09-16T15:48+0300

2021-09-16T16:08+0300

yaşam

google

abd

kablo

fiber

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Teknoloji devi Google, yeni okyanus altı internet kablosu ile iki kıtayı birleştirmeye hazırlanıyor.6 bin 250 kilometre uzunluğundaki yeni jenerasyon fiber optik kablo, saniyede 350 terabit veri aktarma kapasitesine sahip. Gelecek yıl hizmete girecek kabloya yazılım dünyasının öncü isimlerinden Grace Hopper'ın ismi verildi.Hopper, yazılımlardaki hatalar için ‘bug’ ifadesini ilk kullanan kişi olarak da tarihe geçmişti.NTV’nin Business Insider'dan aktardığına göre, yeni kablo ile uluslararası internet veri trafiğinin daha da hızlandırılması hedefleniyor.Şirket, bu amaçla önümüzdeki Atlas Okyanusu altından Amerika ve Afrika kıtalarını bağlayacak yeni fiber optik kabloları da döşeyecek.

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2021

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google, abd, kablo, fiber