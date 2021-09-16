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https://tr.sputniknews.com/20210916/googledan-transatlantik-fiber-kablo-3-ulkeyi-birbirine-bagladi-1048965832.html
Google'dan transatlantik fiber kablo: 3 ülkeyi birbirine bağladı
Google'dan transatlantik fiber kablo: 3 ülkeyi birbirine bağladı
Google, ABD, İngiltere ve İspanya'yı birbirine bağlamak için Atlas Okyanusu'nun altından binlerce kilometre uzunluğunda fiber optik internet kablosu döşedi. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T15:48+0300
2021-09-16T15:48+0300
2021-09-16T16:08+0300
yaşam
google
abd
kablo
fiber
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Teknoloji devi Google, yeni okyanus altı internet kablosu ile iki kıtayı birleştirmeye hazırlanıyor.6 bin 250 kilometre uzunluğundaki yeni jenerasyon fiber optik kablo, saniyede 350 terabit veri aktarma kapasitesine sahip. Gelecek yıl hizmete girecek kabloya yazılım dünyasının öncü isimlerinden Grace Hopper'ın ismi verildi.Hopper, yazılımlardaki hatalar için ‘bug’ ifadesini ilk kullanan kişi olarak da tarihe geçmişti.NTV’nin Business Insider'dan aktardığına göre, yeni kablo ile uluslararası internet veri trafiğinin daha da hızlandırılması hedefleniyor.Şirket, bu amaçla önümüzdeki Atlas Okyanusu altından Amerika ve Afrika kıtalarını bağlayacak yeni fiber optik kabloları da döşeyecek.
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google, abd, kablo, fiber
Google'dan transatlantik fiber kablo: 3 ülkeyi birbirine bağladı 15:48 16.09.2021 (güncellendi: 16:08 16.09.2021)
Google, ABD, İngiltere ve İspanya'yı birbirine bağlamak için Atlas Okyanusu'nun altından binlerce kilometre uzunluğunda fiber optik internet kablosu döşedi.
Teknoloji devi
Google, yeni okyanus altı internet kablosu ile iki kıtayı birleştirmeye hazırlanıyor.
6 bin 250 kilometre uzunluğundaki yeni jenerasyon
fiber optik kablo, saniyede 350 terabit veri aktarma kapasitesine sahip.
Gelecek yıl hizmete girecek kabloya yazılım dünyasının öncü isimlerinden
Grace Hopper'ın ismi verildi.
Hopper, yazılımlardaki hatalar için ‘bug’ ifadesini ilk kullanan kişi olarak da
tarihe geçmişti.
NTV’nin Business Insider'dan aktardığına
göre,
yeni kablo ile uluslararası internet veri trafiğinin daha da hızlandırılması hedefleniyor.
Şirket, bu amaçla önümüzdeki Atlas Okyanusu altından Amerika ve Afrika kıtalarını bağlayacak yeni fiber optik kabloları da döşeyecek.