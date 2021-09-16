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İspanya'nın kuzeyinde bomba ihbarı asılsız çıktı
İspanya'nın kuzeyinde bomba ihbarı asılsız çıktı
İspanya'da Oviedo kent merkezi, bomba ihbarı üzerine boşaltıldı ama ihbar asılsız çıktığından operasyona sona erdirildi. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T12:41+0300
2021-09-16T13:00+0300
ispanya
bomba
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İspanya'nın kuzeyindeki Oviedo kentinin merkezinin, bu sabah telefonla yapılan bir bomba ihbarı dolayısıyla boşaltıldığı açıklandı. İspanyol resmi haber ajansı EFE'nin haberinde, polis ihbar hattına bu sabah gelen bir telefonda, Oviedo'da bir otoparka bomba yüklü aracın bırakıldığı iddia edildi. Bunun üzerine Oviedo'da kent merkezi tedbir amacıyla boşaltıldı, özellikle mahkeme binası yakınlarında önlemler artırıldı. İhbarın doğruluğunu araştırmak için çok sayıda güvenlik görevlisi bölgeye sevk edildi. İhbarın asılsız olduğunun anlaşılmasıyla operasyon sona erdi.
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ispanya, bomba

İspanya'nın kuzeyinde bomba ihbarı asılsız çıktı

12:41 16.09.2021 (güncellendi: 13:00 16.09.2021)
© AAİspanya polisi
İspanya polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2021
© AA
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İspanya'da Oviedo kent merkezi, bomba ihbarı üzerine boşaltıldı ama ihbar asılsız çıktığından operasyona sona erdirildi.
İspanya'nın kuzeyindeki Oviedo kentinin merkezinin, bu sabah telefonla yapılan bir bomba ihbarı dolayısıyla boşaltıldığı açıklandı.
İspanyol resmi haber ajansı EFE'nin haberinde, polis ihbar hattına bu sabah gelen bir telefonda, Oviedo'da bir otoparka bomba yüklü aracın bırakıldığı iddia edildi. Bunun üzerine Oviedo'da kent merkezi tedbir amacıyla boşaltıldı, özellikle mahkeme binası yakınlarında önlemler artırıldı.
İhbarın doğruluğunu araştırmak için çok sayıda güvenlik görevlisi bölgeye sevk edildi. İhbarın asılsız olduğunun anlaşılmasıyla operasyon sona erdi.
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