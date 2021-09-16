https://tr.sputniknews.com/20210916/ispanyanin-kuzeyinde-bomba-alarmi-1048957450.html

İspanya'nın kuzeyinde bomba ihbarı asılsız çıktı

İspanya'nın kuzeyinde bomba ihbarı asılsız çıktı

İspanya'da Oviedo kent merkezi, bomba ihbarı üzerine boşaltıldı ama ihbar asılsız çıktığından operasyona sona erdirildi. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T12:41+0300

2021-09-16T12:41+0300

2021-09-16T13:00+0300

ispanya

bomba

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İspanya'nın kuzeyindeki Oviedo kentinin merkezinin, bu sabah telefonla yapılan bir bomba ihbarı dolayısıyla boşaltıldığı açıklandı. İspanyol resmi haber ajansı EFE'nin haberinde, polis ihbar hattına bu sabah gelen bir telefonda, Oviedo'da bir otoparka bomba yüklü aracın bırakıldığı iddia edildi. Bunun üzerine Oviedo'da kent merkezi tedbir amacıyla boşaltıldı, özellikle mahkeme binası yakınlarında önlemler artırıldı. İhbarın doğruluğunu araştırmak için çok sayıda güvenlik görevlisi bölgeye sevk edildi. İhbarın asılsız olduğunun anlaşılmasıyla operasyon sona erdi.

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ispanya, bomba