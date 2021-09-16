https://tr.sputniknews.com/20210916/kripto-para-piyasasi-toparlaniyor-1048966160.html

Kripto para piyasası toparlanıyor

Kripto para piyasası toparlanıyor

Bir süredir satış dalgası yaşayan, geçen hafta da Litecoin manipülasyonuyla darbe yiyen kripto para piyasası, kayıplarını azaltıyor. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T16:09+0300

2021-09-16T16:09+0300

2021-09-16T16:09+0300

bitcoin

dogecoin

ethereum

litecoin

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44 bin dolar seviyesinden başladığı yükselişi sürdüren Bitcoin bugün yüzde 1.27 yükselişle 47.983.12 doları gördü, son 7 günlük kayıplarını da sildi.Ethereum bugün yüzde 6.24 yükselişle 3.620.52 dolardan işlem görüyor. Son 7 günlük yükselişi ise artıya geçerek yüzde 3.95 oldu. Dogecoin ise kan kaybetmeye devam ediyor. Son 24 saatte yüzde 1.15 değer kazanmasına rağmen haftalık bazda yüzde 4.41 değer kaybıyla 0.2443 cent'ten işlem görüyor.

https://tr.sputniknews.com/20210915/kripto-para-piyasasinda-100-milyar-dolarlik-manipulasyon-1048922036.html

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