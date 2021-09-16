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https://tr.sputniknews.com/20210916/kripto-para-piyasasi-toparlaniyor-1048966160.html
Kripto para piyasası toparlanıyor
Kripto para piyasası toparlanıyor
Bir süredir satış dalgası yaşayan, geçen hafta da Litecoin manipülasyonuyla darbe yiyen kripto para piyasası, kayıplarını azaltıyor. 16.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-16T16:09+0300
2021-09-16T16:09+0300
2021-09-16T16:09+0300
bitcoin
dogecoin
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litecoin
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44 bin dolar seviyesinden başladığı yükselişi sürdüren Bitcoin bugün yüzde 1.27 yükselişle 47.983.12 doları gördü, son 7 günlük kayıplarını da sildi.Ethereum bugün yüzde 6.24 yükselişle 3.620.52 dolardan işlem görüyor. Son 7 günlük yükselişi ise artıya geçerek yüzde 3.95 oldu. Dogecoin ise kan kaybetmeye devam ediyor. Son 24 saatte yüzde 1.15 değer kazanmasına rağmen haftalık bazda yüzde 4.41 değer kaybıyla 0.2443 cent'ten işlem görüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210915/kripto-para-piyasasinda-100-milyar-dolarlik-manipulasyon-1048922036.html
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bitcoin, dogecoin, ethereum, litecoin
Kripto para piyasası toparlanıyor
Bir süredir satış dalgası yaşayan, geçen hafta da Litecoin manipülasyonuyla darbe yiyen kripto para piyasası, kayıplarını azaltıyor.
44 bin dolar seviyesinden başladığı yükselişi sürdüren Bitcoin bugün yüzde 1.27 yükselişle 47.983.12 doları gördü, son 7 günlük kayıplarını da sildi.
Ethereum bugün yüzde 6.24 yükselişle 3.620.52 dolardan işlem görüyor. Son 7 günlük yükselişi ise artıya geçerek yüzde 3.95 oldu.
Dogecoin ise kan kaybetmeye devam ediyor. Son 24 saatte yüzde 1.15 değer kazanmasına rağmen haftalık bazda yüzde 4.41 değer kaybıyla 0.2443 cent'ten işlem görüyor.