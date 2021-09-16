https://tr.sputniknews.com/20210916/pandemide-cocuk-isci-raporu-pandemi-bitse-bile-bazi-cocuklar-okula-geri-donmeyecek-1048973502.html

Pandemide çocuk işçi raporu: ‘Pandemi bitse bile bazı çocuklar okula geri dönmeyecek’

Pandemide çocuk işçi raporu: ‘Pandemi bitse bile bazı çocuklar okula geri dönmeyecek’

Rengârenk Umutlar Derneği'nin hazırladığı rapora göre, salgın sürecinde çocuk işçi sayısında artış yaşandı. Raporda, okulların kapanmasıyla çocukların... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T19:51+0300

2021-09-16T19:51+0300

2021-09-16T19:51+0300

görüş

okul

türkiye istatistik kurumu (tüik)

çocuk

rengârenk umutlar derneği

alper yalçın

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Diyarbakır’da faaliyet gösteren Rengârenk Umutlar Derneği, pandemi sürecinde artan çocuk işçiliği ile ilgili bir rapor hazırladı.“Pandemide Artan Çocuk İşçiliği Araştırma Raporu-Diyarbakır Örneği” başlıklı raporda çocuk işçi sayısındaki durum ile ilgili veriler paylaşıldı. Hazırladıkları raporu açıklayan dernek üyelerinden Alper Yalçın, Kovid-19 salgını sürecindeki yasak ve kısıtlamaların toplumu hem ruhen hem de ekonomik olarak olumsuz etkilediğini belirterek, çocukların da bu süreçten çok etkilendiğini kaydetti. Yalçın, kısıtlamalar nedeniyle çocukların birçok alanda hak ihlaline maruz kaldığını ifade ederek, "Yaşanan hak ihlallerinin başında ise çocuk işçiliği gelmektedir. Kısıtlama kapsamında okulların kapatılması çocukların istihdam alanlarına yönelmelerine neden olmuştur” şeklinde konuştu.‘Pandeminin neden olduğu krizde de en çok çocuklar etkilendi’Yoksulluğun bölgesel olarak da değiştiğini ifade eden Yalçın, “TÜİK 2019 verilerine göre bölgesel olarak en düşük gelire sahip olan illerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki iller olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye’deki pek çok kriz gibi, pandeminin neden olduğu krizde de en çok çocuklar etkilenmiştir. Pandemiyle birlikte çocuklarla ilgili pek çok kısıtlama yürürlüğe konulmuştur. Ancak bu kısıtlamalar çocukların pek çok alanda hak ihlaline maruz kalmasına sebebiyet vermiştir.. Yaşanan hak ihlallerin başında ise çocuk işçiliği gelmektedir. Kısıtlama kapsamında okulların kapatılması çocukların istihdam alanlarına yönelmelerine neden olmuştur” dedi.‘Çocukların büyük bir kısmı, okulların kapanması ile birlikte çalışmaya başladı’Dernek olarak, pandemi boyunca yürüttükleri çalışmalara katılan çocukların büyük bir kısmının, okulların kapanması ile birlikte çeşitli iş kollarında çalışmaya başladıklarını dile getiren Yalçın şunları söyledi:'129 çocuktan 93’ü EBA’ya erişemedi'Yalçın raporda yer alan bazı verileri şöyle açıkladı: ‘Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hakkında suç duyurusunda bulunduk’Çocukların ihtiyaçlarının işverenler ve devlet tarafından görmezden gelindiğine dikkati çeken Yalçın, “Sokaklarda her geçen gün artan, buna karşın daha görünmez hale gelen çocuk işçiliğine alışmak istemiyoruz. Çocukların çalışırken maruz kaldıkları ihlallerin ciddiyetini ve bu ihlallerle ilgili doğrudan sorumlu olduklarını bilerek, çocuk koruma ile ilgili kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ile ilgili birincil yükümlülüğe sahip kurum olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna bildirmek isteriz” dedi.

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2021

Sertaç Kayar https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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okul, türkiye istatistik kurumu (tüik), çocuk, rengârenk umutlar derneği, alper yalçın