https://tr.sputniknews.com/20210916/sultangazide-ogrenci-kavgasi-1048967565.html

Sultangazi’de öğrenci kavgası

Sultangazi’de öğrenci kavgası

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde öğrencilerin sokak ortasındaki kavgası kameralara yansıdı. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T16:32+0300

2021-09-16T16:32+0300

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türkiye

istanbul

sultangazi

kavga

öğrenciler

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İstanbul Sultangazi'de, önceki gün saat 11.30 sıralarında yaşanan olayda, okul saatinde derse girmeyen iki öğrenci grubu sokak ortasında tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenen olayda öğrencilerin birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdığı, bir öğrencinin ise yerden aldığı kaldırım taşı ile arkadaşının başına vurmaya çalıştığı ancak daha sonra vazgeçerek taşı yere attığı görülüyor.'Polisi aradım geliyor, merak etmeyin'Yaşanan olayı cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına alan vatandaşın aynı zamanda dağılmaları için yaptığı uyarıları dikkate almayan gençlere seslenip, "Polisi aradım geliyor merak etmeyin siz orada kavganızı yapın" diyerek kızdığı görülüyor.

türkiye

istanbul

sultangazi

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istanbul, sultangazi, kavga, öğrenciler