https://tr.sputniknews.com/20210916/taliban-birlesmis-milletler-ile-gorustu-1048970757.html

Taliban, Birleşmiş Milletler ile görüştü

Taliban, Birleşmiş Milletler ile görüştü

Taliban’ın Uluslararası Medya, Müzakere ve Politika Ofisi Sözcüsü Suhail Shaheen yaptığı paylaşımda, Taliban tarafından yeni kabinede İçişleri Bakanı olarak... 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T17:37+0300

2021-09-16T17:37+0300

2021-09-16T17:37+0300

taliban kontrolünde afganistan

taliban

birleşmiş milletler (bm)

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Görüşmede, Afganistan'ın devam eden durumu ve insani yardımların ele aldığı vurgulandı. Görüşmede ayrıca, Taliban tarafından atanan İçişleri Bakanı Sirajuddin Haqani’nin Birleşmiş Milletler (BM) personelinin çalışmalarını engelsiz bir şekilde yürüteceği, Taliban önderliğindeki Afganistan’ın uluslararası toplumla ilişki içinde kalmaya devam edeceği belirtildi. Shaheen açıklamasında, UNAMA Başkanı Lyons’un görüşmedeki ifadelerine yer vererek ‘son yirmi yılda Taliban’a karşı yürütülen propagandayı boşa çıkarttığını ve Taliban’ın olumlu bir mesaj verdiğini’ vurguladı.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

taliban, birleşmiş milletler (bm)