CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, kendisine "CIA - FETÖ elemanı" dediği gerekçesiyle Fatih Tezcan hakkında mahkemeye başvurmuştu.Kişisel Twitter hesabında karara ilişkin paylaşımda bulunan Özcan, ''Bana 'CIA - FETÖ elemanı' deme gafletinde bulunan Fatih Tezcan’a açtığım dava lehime sonuçlandı. Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi 20 bin TL tazminata mahkum etti" bilgisini verdi.Özcan, devamında "Bu tazminatı da memleketim Sivas Gemerek’te bulunan Yurter Özcan ortaokulu öğrencilerine burs olarak dağıtacağım'' ifadesini kullandı.
CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan'ın, Fatih Tezcan hakkında açtığı davada karar açıklandı.
CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, kendisine "CIA - FETÖ elemanı" dediği gerekçesiyle FatihTezcan hakkında mahkemeye başvurmuştu.
Kişisel Twitter hesabında karara ilişkin paylaşımda bulunan Özcan, ''Bana 'CIA - FETÖ elemanı' deme gafletinde bulunan Fatih Tezcan’a açtığım dava lehime sonuçlandı. Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi 20 bin TL tazminata mahkum etti" bilgisini verdi.
Özcan, devamında "Bu tazminatı da memleketim Sivas Gemerek’te bulunan Yurter Özcan ortaokulu öğrencilerine burs olarak dağıtacağım'' ifadesini kullandı.
Bana “CIA - FETO elemanı” deme gafletinde bulunan Fatih Tezcan’a açtığım dava lehime sonuçlandı. Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi 20,000 TL tazminata mahkum etti.
Bu tazminatı da memleketim Sivas - Gemerek’te bulunan Yurter Özcan ortaokulu öğrencilerine burs olarak dağıtacağım.