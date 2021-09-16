https://tr.sputniknews.com/20210916/yurter-ozcanin-fatih-tezcan-hakkinda-actigi-davada-karar-1048970425.html

Yurter Özcan'ın Fatih Tezcan hakkında açtığı davada karar

Yurter Özcan'ın Fatih Tezcan hakkında açtığı davada karar

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan'ın, Fatih Tezcan hakkında açtığı davada karar açıklandı. 16.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-16T17:23+0300

2021-09-16T17:23+0300

2021-09-16T17:23+0300

türkiye

dava

karar

yurter özcan

hakaret

fatih tezcan

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CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, kendisine "CIA - FETÖ elemanı" dediği gerekçesiyle Fatih Tezcan hakkında mahkemeye başvurmuştu.Kişisel Twitter hesabında karara ilişkin paylaşımda bulunan Özcan, ''Bana 'CIA - FETÖ elemanı' deme gafletinde bulunan Fatih Tezcan’a açtığım dava lehime sonuçlandı. Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi 20 bin TL tazminata mahkum etti" bilgisini verdi.Özcan, devamında "Bu tazminatı da memleketim Sivas Gemerek’te bulunan Yurter Özcan ortaokulu öğrencilerine burs olarak dağıtacağım'' ifadesini kullandı.

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dava, karar, yurter özcan, hakaret, fatih tezcan