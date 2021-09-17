https://tr.sputniknews.com/20210917/asi-olmayan-doktor-koronaviruse-yenildi-1049006994.html

Aşı olmayan doktor koronavirüse yenildi

Aşı olmayan doktor koronavirüse yenildi

Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Kenan Alioğlu, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T20:17+0300

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yaşam

doktor

koronavirüs

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Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Kenan Alioğlu, yaklaşık 2 hafta önce koronavirüs tanısıyla Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Kenan Alioğlu, yaklaşık 2 hafta önce corona virüs tanısıyla Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.Alioğlu’nun hayatını kaybettiğini öğrenen meslektaşları üzüntü yaşadıklarını söyledi. Meslektaşları, ısrarcı olmalarına rağmen Alioğlu’nun aşı olmadığını belirtti.Alioğlu’nun hayatını kaybettiğini öğrenen meslektaşları üzüntü yaşadıklarını söyledi. Meslektaşları, ısrarcı olmalarına rağmen Alioğlu’nun aşı olmadığını belirtti.Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş, "Koronavirüsten iki doktorumuz hayatını kaybetti. Acımız çok büyük. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" dedi.

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doktor, koronavirüs