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Aşı olmayan doktor koronavirüse yenildi
Aşı olmayan doktor koronavirüse yenildi
Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Kenan Alioğlu, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T20:17+0300
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yaşam
doktor
koronavirüs
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Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Kenan Alioğlu, yaklaşık 2 hafta önce koronavirüs tanısıyla Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Kenan Alioğlu, yaklaşık 2 hafta önce corona virüs tanısıyla Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.Alioğlu’nun hayatını kaybettiğini öğrenen meslektaşları üzüntü yaşadıklarını söyledi. Meslektaşları, ısrarcı olmalarına rağmen Alioğlu’nun aşı olmadığını belirtti.Alioğlu’nun hayatını kaybettiğini öğrenen meslektaşları üzüntü yaşadıklarını söyledi. Meslektaşları, ısrarcı olmalarına rağmen Alioğlu’nun aşı olmadığını belirtti.Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş, "Koronavirüsten iki doktorumuz hayatını kaybetti. Acımız çok büyük. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" dedi.
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doktor, koronavirüs

Aşı olmayan doktor koronavirüse yenildi

20:17 17.09.2021
© DHAKovid-19 - yoğun bakım
Kovid-19 - yoğun bakım - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© DHA
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Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Kenan Alioğlu, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Meslektaşları, Alioğlu'nun ısrarlara rağmen aşı olmadığını söyledi.
Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Kenan Alioğlu, yaklaşık 2 hafta önce koronavirüs tanısıyla Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Kenan Alioğlu, yaklaşık 2 hafta önce corona virüs tanısıyla Kocaeli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
Alioğlu’nun hayatını kaybettiğini öğrenen meslektaşları üzüntü yaşadıklarını söyledi. Meslektaşları, ısrarcı olmalarına rağmen Alioğlu’nun aşı olmadığını belirtti.
Alioğlu’nun hayatını kaybettiğini öğrenen meslektaşları üzüntü yaşadıklarını söyledi. Meslektaşları, ısrarcı olmalarına rağmen Alioğlu’nun aşı olmadığını belirtti.
Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş, "Koronavirüsten iki doktorumuz hayatını kaybetti. Acımız çok büyük. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz" dedi.
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