https://tr.sputniknews.com/20210917/hollanda-boyu-kisalsa-da-en-uzunlar-listesinde-hl-ilk-sirada-1048999487.html

'En uzunlar' listesinde ilk sırada olan Hollanda'nın 'boyu kısalıyor'

'En uzunlar' listesinde ilk sırada olan Hollanda'nın 'boyu kısalıyor'

Boy ortalamasının en yüksek olduğu ülke Hollanda'da durum tersine gitmeye başladı. En önemli nedeni ise göç ve yeme alışkanlıklarının değişmesi. 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T15:59+0300

2021-09-17T15:59+0300

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hollanda

kadın

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uzun boy

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Hollanda İstatistik Bürosu'nun (CBS) yeni araştırmasına göre son yüzyılda Hollandalıların boyu uzadıkça uzadı ama 1980'den bu yana göç ve yeme alışkanlıklarının değişmesi gibi faktörler nedeniyle bu yükseliş durdu. 2001'de doğan erkekler, 1980'de doğanlardan 1 cm daha kısa. Aynı yıllar için kadınlarda ise bu fark 1.4 cm. Bununla birlikte 19 yaşındaki Hollandalı erkeklerin boyu ortalama 182.9 cm olarak ölçülürken aynı yaştaki kadınların boyu ortalama 169.3 cm. Boy ortalamasındaki bu düşüşe rağmen Hollanda hâlâ en uzun kişilerin yaşadığı ülkeler listesinde ilk sırada. 2020 verilerine göre erkek boyu klasmanında Hollanda birinci, onu Karadağ, Estonya ve Bosna- Hersek takip ediyor. Kadınlarda da Hollanda'nın arkasından Karadağ, Danimarka ve İzlanda geliyor. Dünyanın en kısa boylu erkekleri Doğu Timor'da, en kısa kadınları da Guatemala'da.

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hollanda, kadın, erkek, uzun boy