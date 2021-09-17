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İstanbul Üsküdar'da yangın
İstanbul Üsküdar'da yangın
Üsküdar Altunizade'de ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T17:16+0300
2021-09-17T17:16+0300
2021-09-17T17:16+0300
türkiye
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türkiye
yangın
altunizade
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İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Altunizade mahallesinde ağaçlık alanda yangın çıktı.Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
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istanbul, türkiye, yangın, altunizade
İstanbul Üsküdar'da yangın
Üsküdar Altunizade'de ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Altunizade mahallesinde ağaçlık alanda yangın çıktı.
Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken itfaiyenin
müdahalesi sürüyor.