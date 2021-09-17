Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA | Son 24 saatte 27 bin 692 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210917/istanbulda-toplu-tasima-araclari-yaka-kamerasiyla-izlenecek-1049004806.html
İstanbul'da toplu taşıma araçları yaka kamerasıyla izlenecek
İstanbul'da toplu taşıma araçları yaka kamerasıyla izlenecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi'nde araç içi kameralarla takip edilen... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T19:11+0300
2021-09-17T19:11+0300
yaşam
istanbul
ibb
kamera
denetim
toplu ulaşım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/08/1043183931_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_2dde766133c0ec1d63f26a511e93ea3c.jpg
İBB tarafından hizmete sunulan ve geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hizmete giren Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi'nde sabit kameralara ek olarak yaka kameralı mobil ekipler de eklendi. Kamera Araç Takip Şefliği ve Denetim Şefliği olmak üzere 2 birim bulunduğu merkezdeki dev ekranlarda İstanbul'da bulunan 15 binin üzerinde taksi ve 7 bine yakın minibüs, dolmuş ve taksi dolmuşlar araç içi kameralarla takip ediliyor, şoför denetimleri yapılıyor. 84 personelin 24 saat esasına uygun olarak görev aldığı merkezde vatandaşların talep ve şikayetleri de bu merkezlerde elektronik sistemler üzerinden inceleniyor.Kısa mesafe için 'Yol ters' diyen taksi sürücüsü kamera ile tespit edildiYaka kameralı mobil ekipler kentte belirlenen bazı noktalarda yaka kamerasıyla denetime başladı. Yolcu izlenimi veren denetim personeli, Eminönü Meydanı'nda durdurulan taksi sürücüsüne 'Taksim Meydanı'na gidiyor mu?' diye sordu. Sürücü ise 'Yol ters' cevabını verdi. O anlar yaka kamerasına yansıdı. Görevli personel daha sonra plakasını aldığı taksiyi merkezdeki görevlilere bildirdi. Kısa süre içerisinde tespit edilen taksi sürücüsünün toplu taşıma aracı kullanım belgesinin 20 gün, araç ruhsatının ise 10 gün askıya alındığı bildirildi.'Gizli denetimlerimiz sürüyor'İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Barış Yıldırım, "İstanbul'da yaklaşık 15 bin taksi, 7 bin minibüs ve taksi dolmuşta kameralı araç takip sistemimiz mevcut. Kameralı araç takip sistemleri, araçları anlık olarak takip edebileceğimiz sistemlerin genel adı. İstanbul'da bu denetimler sayesinde öncelikle toplu ulaşımda hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Anlık olarak bu araçları takip ediyoruz. Son dönemlerde taksi ve toplu ulaşım araçlarından çok sayıda şikayet geliyor. Müşteri seçme, araçlarda sigara içme ve adli vakaların önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Gelen şikayetler üzerine eski görüntüleri incelediğimizde, bazı durumlarda şikayetin ispatlanması mümkün olmayabiliyor. Bu durumda ilgili araçlara yaka kameraları aracılığıyla denetim personellerimizi intikal ediyoruz. Gizli denetimlerle ispatlamaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.'Ruhsat iptali gibi yaptırımlarımız var'Son günlerde yaşanan taksi sorunlarına karşı bir sistem geliştirdiklerini ifade eden İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Denetim Şefi Didem Taşkıran "Son zamanlarda yaşanan taksi sorunlarına karşı sahada birtakım önlemler alıyoruz. Bunların başında yaka kameralarımız geliyor. Bu kameralarla çantalarımızda ve ceplerimizde normal bir vatandaş gibi taksiye biniyoruz. Taksi sürücülerinin maske, sigara, kısa mesafede yolcu almama ve yol uzatma problemi gibi vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine çözümler üretiyoruz. Denetim birimimizde suç duyurusu kapsamında birtakım yaptırımlar uyguluyoruz. Bunların başında ise ruhsat ve şoför kartı iptali gibi yaptırımlarımız mevcut" diye konuştu.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/08/1043183931_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_0f4d2dc5b4d809832fdea144b63933a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, ibb, kamera, denetim, toplu ulaşım

İstanbul'da toplu taşıma araçları yaka kamerasıyla izlenecek

19:11 17.09.2021
© AATrafik, koronavirüs denetimi
Trafik, koronavirüs denetimi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© AA
Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi'nde araç içi kameralarla takip edilen binlerce toplu taşıma aracı, yaka kameralı mobil ekipler tarafından da izlenmeye başlandı.
İBB tarafından hizmete sunulan ve geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hizmete giren Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi'nde sabit kameralara ek olarak yaka kameralı mobil ekipler de eklendi. Kamera Araç Takip Şefliği ve Denetim Şefliği olmak üzere 2 birim bulunduğu merkezdeki dev ekranlarda İstanbul'da bulunan 15 binin üzerinde taksi ve 7 bine yakın minibüs, dolmuş ve taksi dolmuşlar araç içi kameralarla takip ediliyor, şoför denetimleri yapılıyor. 84 personelin 24 saat esasına uygun olarak görev aldığı merkezde vatandaşların talep ve şikayetleri de bu merkezlerde elektronik sistemler üzerinden inceleniyor.

Kısa mesafe için 'Yol ters' diyen taksi sürücüsü kamera ile tespit edildi

Yaka kameralı mobil ekipler kentte belirlenen bazı noktalarda yaka kamerasıyla denetime başladı. Yolcu izlenimi veren denetim personeli, Eminönü Meydanı'nda durdurulan taksi sürücüsüne 'Taksim Meydanı'na gidiyor mu?' diye sordu. Sürücü ise 'Yol ters' cevabını verdi. O anlar yaka kamerasına yansıdı. Görevli personel daha sonra plakasını aldığı taksiyi merkezdeki görevlilere bildirdi.
Kısa süre içerisinde tespit edilen taksi sürücüsünün toplu taşıma aracı kullanım belgesinin 20 gün, araç ruhsatının ise 10 gün askıya alındığı bildirildi.

'Gizli denetimlerimiz sürüyor'

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Barış Yıldırım, "İstanbul'da yaklaşık 15 bin taksi, 7 bin minibüs ve taksi dolmuşta kameralı araç takip sistemimiz mevcut. Kameralı araç takip sistemleri, araçları anlık olarak takip edebileceğimiz sistemlerin genel adı. İstanbul'da bu denetimler sayesinde öncelikle toplu ulaşımda hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Anlık olarak bu araçları takip ediyoruz. Son dönemlerde taksi ve toplu ulaşım araçlarından çok sayıda şikayet geliyor. Müşteri seçme, araçlarda sigara içme ve adli vakaların önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Gelen şikayetler üzerine eski görüntüleri incelediğimizde, bazı durumlarda şikayetin ispatlanması mümkün olmayabiliyor. Bu durumda ilgili araçlara yaka kameraları aracılığıyla denetim personellerimizi intikal ediyoruz. Gizli denetimlerle ispatlamaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'Ruhsat iptali gibi yaptırımlarımız var'

Son günlerde yaşanan taksi sorunlarına karşı bir sistem geliştirdiklerini ifade eden İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Denetim Şefi Didem Taşkıran "Son zamanlarda yaşanan taksi sorunlarına karşı sahada birtakım önlemler alıyoruz. Bunların başında yaka kameralarımız geliyor. Bu kameralarla çantalarımızda ve ceplerimizde normal bir vatandaş gibi taksiye biniyoruz. Taksi sürücülerinin maske, sigara, kısa mesafede yolcu almama ve yol uzatma problemi gibi vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine çözümler üretiyoruz. Denetim birimimizde suç duyurusu kapsamında birtakım yaptırımlar uyguluyoruz. Bunların başında ise ruhsat ve şoför kartı iptali gibi yaptırımlarımız mevcut" diye konuştu.
011000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
20:25Psaki’den Biden’da sıklaşan öksürükle ilgili açıklama: Endişeye mahal yok
20:17Aşı olmayan doktor koronavirüse yenildi
20:15'Kalp krizi geçiren kadın 45 dakika sonra hayata döndü'
20:05Türkiye'de 27 bin 692 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi
19:57Elmalı davasında 6. duruşma: Tutuklama talebine ret
19:52BM Genel Sekreteri Guterres: Dünya 2.7 santigrat derecelik sıcaklık artışına giden felaket bir yolda
19:44Dursun Çiçek hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava
19:40Antalya'da sokak hayvanlarına mama bırakan aileye saldırının 5 şüphelisi serbest bırakıldı
19:39Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: Checkmate silahlanma programına dahil edilecek
19:30Gazprom Başkanı Miller, Rusya'nın gaz rezervlerinin kaç yıl yeteceğini açıkladı
19:30ABD muharip birliklerini Irak'tan çekiyor
19:25Bilim insanları ömrü uzatan diyeti açıkladı
19:17CNN: Kuzey Kore’de uranyum zenginleştirme tesisleri genişletildi
19:16Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'veri' açıklaması
19:12Sultangazi’de camide imam ve cemaate sopalı saldırı
19:11İstanbul'da toplu taşıma araçları yaka kamerasıyla izlenecek
19:07Çin'den ABD'ye çağrı: Afganistan'ın yeniden inşasında sorumluluk alın
19:06Pakdemirli: Yaklaşık 22 milyon liralık destek ödemesi bu akşam üreticilerin hesaplarına aktarılacak
19:04Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York’ta en az gelişmiş ülkeler toplantısına katıldı
18:53ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’la savunma anlaşmasına onay