https://tr.sputniknews.com/20210917/istanbulda-toplu-tasima-araclari-yaka-kamerasiyla-izlenecek-1049004806.html

İstanbul'da toplu taşıma araçları yaka kamerasıyla izlenecek

İstanbul'da toplu taşıma araçları yaka kamerasıyla izlenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi'nde araç içi kameralarla takip edilen... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T19:11+0300

2021-09-17T19:11+0300

2021-09-17T19:11+0300

yaşam

istanbul

ibb

kamera

denetim

toplu ulaşım

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İBB tarafından hizmete sunulan ve geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hizmete giren Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi'nde sabit kameralara ek olarak yaka kameralı mobil ekipler de eklendi. Kamera Araç Takip Şefliği ve Denetim Şefliği olmak üzere 2 birim bulunduğu merkezdeki dev ekranlarda İstanbul'da bulunan 15 binin üzerinde taksi ve 7 bine yakın minibüs, dolmuş ve taksi dolmuşlar araç içi kameralarla takip ediliyor, şoför denetimleri yapılıyor. 84 personelin 24 saat esasına uygun olarak görev aldığı merkezde vatandaşların talep ve şikayetleri de bu merkezlerde elektronik sistemler üzerinden inceleniyor.Kısa mesafe için 'Yol ters' diyen taksi sürücüsü kamera ile tespit edildiYaka kameralı mobil ekipler kentte belirlenen bazı noktalarda yaka kamerasıyla denetime başladı. Yolcu izlenimi veren denetim personeli, Eminönü Meydanı'nda durdurulan taksi sürücüsüne 'Taksim Meydanı'na gidiyor mu?' diye sordu. Sürücü ise 'Yol ters' cevabını verdi. O anlar yaka kamerasına yansıdı. Görevli personel daha sonra plakasını aldığı taksiyi merkezdeki görevlilere bildirdi. Kısa süre içerisinde tespit edilen taksi sürücüsünün toplu taşıma aracı kullanım belgesinin 20 gün, araç ruhsatının ise 10 gün askıya alındığı bildirildi.'Gizli denetimlerimiz sürüyor'İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Barış Yıldırım, "İstanbul'da yaklaşık 15 bin taksi, 7 bin minibüs ve taksi dolmuşta kameralı araç takip sistemimiz mevcut. Kameralı araç takip sistemleri, araçları anlık olarak takip edebileceğimiz sistemlerin genel adı. İstanbul'da bu denetimler sayesinde öncelikle toplu ulaşımda hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Anlık olarak bu araçları takip ediyoruz. Son dönemlerde taksi ve toplu ulaşım araçlarından çok sayıda şikayet geliyor. Müşteri seçme, araçlarda sigara içme ve adli vakaların önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Gelen şikayetler üzerine eski görüntüleri incelediğimizde, bazı durumlarda şikayetin ispatlanması mümkün olmayabiliyor. Bu durumda ilgili araçlara yaka kameraları aracılığıyla denetim personellerimizi intikal ediyoruz. Gizli denetimlerle ispatlamaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.'Ruhsat iptali gibi yaptırımlarımız var'Son günlerde yaşanan taksi sorunlarına karşı bir sistem geliştirdiklerini ifade eden İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Denetim Şefi Didem Taşkıran "Son zamanlarda yaşanan taksi sorunlarına karşı sahada birtakım önlemler alıyoruz. Bunların başında yaka kameralarımız geliyor. Bu kameralarla çantalarımızda ve ceplerimizde normal bir vatandaş gibi taksiye biniyoruz. Taksi sürücülerinin maske, sigara, kısa mesafede yolcu almama ve yol uzatma problemi gibi vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine çözümler üretiyoruz. Denetim birimimizde suç duyurusu kapsamında birtakım yaptırımlar uyguluyoruz. Bunların başında ise ruhsat ve şoför kartı iptali gibi yaptırımlarımız mevcut" diye konuştu.

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istanbul, ibb, kamera, denetim, toplu ulaşım