https://tr.sputniknews.com/20210917/japonyada-3-adet-mantar-65-bin-liraya-satildi-1048989778.html

Japonya'da 3 adet mantar 65 bin liraya satıldı

Japonya'da 3 adet mantar 65 bin liraya satıldı

Japonya’da toplam ağırlığı 70 gram olan 3 adet Matsutake Mantarı, sezonun ilk açık artırmasında 830 bin yen (yaklaşık 65 bin liraya) alıcı buldu. 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T12:16+0300

2021-09-17T12:16+0300

2021-09-17T12:16+0300

mantar

yaşam

japonya

rekor

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Yüksek fiyatlara alıcı bulan özel üretim sebze-meyvelerin yoğun talep gördüğü Japonya’da bu kez Hyogo eyaletindeki Sasayama şehrinde özel olarak üretilen Matsutake Mantarları rekor bir fiyata satıldı.Dün gerçekleştirilen sezonun ilk açık arttırmasında lezzet tutkunlarının beğenisine sunulan 70 gram ağırlığındaki 3 mantar, bölgedeki bir restoran tarafından 830 bin yenlik (yaklaşık 65 bin lira) rekor teklifle satın alındı.3 mantarın kilo fiyatının ise 11.85 milyon yen (yaklaşık 920 bin lira) olduğu açıklandı. Bu yaz uzun süren yağışlı havalar nedeniyle mantar hasadının diğer yıllara göre 7 ila 10 gün önce başladığı belirtildi.Çam ağacında yetişiyorÇam ağacında yetişen bir tür olarak bilinen Matsutake Mantarı, Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da üretiliyor. Farklı baharat aromalı kokusuyla Japon, Kore ve Çin mutfaklarında tercih edilen tür yüksek fiyatıyla biliniyor.

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mantar, japonya, rekor