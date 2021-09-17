Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinde zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi

© AA / Selim Bostancı Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yola açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü.