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https://tr.sputniknews.com/20210917/kastamonu-sinop-ve-bartindaki-sel-felaketinde-zarar-gorenlerin-elektrik-faturalari-3-ay-ertelendi-1048979358.html
Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinde zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi
Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinde zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi
Selzedelerin ağustos, eylül ve ekim aylarındaki elektrik faturaları 3 ay ertelendi. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
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2021-09-17T00:36+0300
türkiye
sel
son dakika
elektrik faturası
kastamonu
sinop
bartın
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Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selzedelerin ağustos, eylül ve ekim aylarındaki elektrik faturaları 3 ay ertelendi.Konut, işyeri ve tarımsal üretim elektrik aboneleri erteleme için 15 Ekim'e kadar başvuracaklar.
türkiye
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sel, son dakika, elektrik faturası, kastamonu, sinop, bartın

Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinde zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi

00:17 17.09.2021 (güncellendi: 00:36 17.09.2021)
© AA / Selim BostancıBartın'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yola açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü.
Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yola açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© AA / Selim Bostancı
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Ayrıntılar geliyor
Selzedelerin ağustos, eylül ve ekim aylarındaki elektrik faturaları 3 ay ertelendi.
Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selzedelerin ağustos, eylül ve ekim aylarındaki elektrik faturaları 3 ay ertelendi.
Konut, işyeri ve tarımsal üretim elektrik aboneleri erteleme için 15 Ekim'e kadar başvuracaklar.
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