Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210917/kastamonu-sinop-ve-bartindaki-sel-felaketinde-zarar-gorenlerin-elektrik-faturalari-3-ay-ertelendi-1048979358.html
Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinde zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi
Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinde zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi
Selzedelerin ağustos, eylül ve ekim aylarındaki elektrik faturaları 3 ay ertelendi. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T00:17+0300
2021-09-17T00:17+0300
2021-09-17T00:36+0300
türkiye
sel
son dakika
elektrik faturası
kastamonu
sinop
bartın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047914206_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_bdd4597948dcef235b9c8480e450f11c.jpg
Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selzedelerin ağustos, eylül ve ekim aylarındaki elektrik faturaları 3 ay ertelendi.Konut, işyeri ve tarımsal üretim elektrik aboneleri erteleme için 15 Ekim'e kadar başvuracaklar.
türkiye
kastamonu
sinop
bartın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047914206_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_d9056f92e496342139dcd5886d4f8490.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sel, son dakika, elektrik faturası, kastamonu, sinop, bartın
Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketinde zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi 00:17 17.09.2021 (güncellendi: 00:36 17.09.2021) Ayrıntılar geliyor
Selzedelerin ağustos, eylül ve ekim aylarındaki elektrik faturaları 3 ay ertelendi.
Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selzedelerin ağustos, eylül ve ekim aylarındaki elektrik faturaları 3 ay ertelendi.
Konut, işyeri ve tarımsal üretim elektrik aboneleri erteleme için 15 Ekim'e kadar başvuracaklar.