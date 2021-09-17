https://tr.sputniknews.com/20210917/medvedev-kuzey-akim-2-ile-ilgili-yaptirimlardan-korkmuyoruz-1049008121.html
Medvedev: Kuzey Akım-2 ile ilgili yaptırımlardan korkmuyoruz
Medvedev: Kuzey Akım-2 ile ilgili yaptırımlardan korkmuyoruz
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının hizmete sunulmasıyla ilgili olası yaptırımlardan korkmadıklarını... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T21:35+0300
2021-09-17T21:35+0300
2021-09-17T21:35+0300
dünya
rusya
dmitriy medvedev
kuzey akım-2
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DW’ye konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya’nın Ukrayna üzerinden gaz transitine karşı çıkması durumunda yaptırım uygulanacak olmasından korkup korkmadığı sorusuna, “Elbette hayır. Bu konuda ne korkular olabilir? Biz, 2014’ten beri yaptırımlarla yaşıyoruz” dedi.Ülkeler arasındaki ilişki ruhunun değiştiğini ve bunun üzücü olduğunu kaydeden Rus politikacı, genel olarak Rusya’nın gelişmeye devam ettiğini, hatta bazı sektörlerde imkanlarını artırdığını belirterek, “Bu nedenle eğer birileri yeni yaptırım uygularsa bu yaptırımların da üstesinden geliriz” ifadesini kullandı.Medvedev’in görüşüne göre, halihazırda “Kuzey Akım-2’nin gerçekleştiğini kabul etmek için bir yandan Avrupalı, diğer yandan da Amerikalı politikacılar ritüel dans icra ediyor”.Kuzey Akım-2 hikayesinin “Büyük ölçüde ABD’nin ticari çıkarları ve Avrupa pazarındaki haksız rekabetinden” kaynaklandığını dile getiren Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, “Bunu, Başkan Trump döneminde de gördük. Şimdi, bana öyle geliyor ki, yeni Biden idaresi durumu biraz daha iyi anladığını sergiledi ve Alman hükümeti de dahil olmak üzere şu anda bir uzlaşma buldu” dedi.Yaptırım tehditleri olsa dahi, bunun “Hayata geçirilmiş ve Avrupa için çok önemli olan projeyi yok etme çabalarından çok daha iyi olduğunu” söyleyen Medvedev, “Almanya Rus gazına bağımlıysa Rusya da piyasada oluşan fiyatlara ve bu hacimlerin talebine bağımlı. Yani bu, karşılıklı yarar arz eden bir süreç” diye ekledi.
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rusya, dmitriy medvedev, kuzey akım-2
Medvedev: Kuzey Akım-2 ile ilgili yaptırımlardan korkmuyoruz
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının hizmete sunulmasıyla ilgili olası yaptırımlardan korkmadıklarını belirtti.
DW’ye konuşan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya’nın Ukrayna üzerinden gaz transitine karşı çıkması durumunda yaptırım uygulanacak olmasından korkup korkmadığı sorusuna, “Elbette hayır. Bu konuda ne korkular olabilir? Biz, 2014’ten beri yaptırımlarla yaşıyoruz” dedi.
Ülkeler arasındaki ilişki ruhunun değiştiğini ve bunun üzücü olduğunu kaydeden Rus politikacı, genel olarak Rusya’nın gelişmeye devam ettiğini, hatta bazı sektörlerde imkanlarını artırdığını belirterek, “Bu nedenle eğer birileri yeni yaptırım uygularsa bu yaptırımların da üstesinden geliriz” ifadesini kullandı.
Medvedev’in görüşüne göre, halihazırda “Kuzey Akım-2’nin gerçekleştiğini kabul etmek için bir yandan Avrupalı, diğer yandan da Amerikalı politikacılar ritüel dans icra ediyor”.
Kuzey Akım-2 hikayesinin “Büyük ölçüde ABD’nin ticari çıkarları ve Avrupa pazarındaki haksız rekabetinden” kaynaklandığını dile getiren Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, “Bunu, Başkan Trump döneminde de gördük. Şimdi, bana öyle geliyor ki, yeni Biden idaresi durumu biraz daha iyi anladığını sergiledi ve Alman hükümeti de dahil olmak üzere şu anda bir uzlaşma buldu” dedi.
Yaptırım tehditleri olsa dahi, bunun “Hayata geçirilmiş ve Avrupa için çok önemli olan projeyi yok etme çabalarından çok daha iyi olduğunu” söyleyen Medvedev, “Almanya Rus gazına bağımlıysa Rusya da piyasada oluşan fiyatlara ve bu hacimlerin talebine bağımlı. Yani bu, karşılıklı yarar arz eden bir süreç” diye ekledi.