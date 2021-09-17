https://tr.sputniknews.com/20210917/mersinli-uretici-omer-sen-fiyatlar-ancak-uretimi-artirirsak-duser-etiket-indirmekle-olmaz-1049015825.html

Mersinli üretici Ömer Şen: Fiyatlar ancak üretimi artırırsak düşer, etiket indirmekle olmaz

Mersinli üretici Ömer Şen: Fiyatlar ancak üretimi artırırsak düşer, etiket indirmekle olmaz

Gündemin ilk sırasında yer alan gıda fiyatlarındaki artışı Mersinli sebze-meyve üreticisi Ömer Şen, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T22:35+0300

2021-09-17T22:35+0300

2021-09-18T11:36+0300

gıda fiyatları

akşam postasi

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Mersinli üretici Ömer Şen: Fiyatlar ancak üretimi artırırsak düşer, etiket indirmekle olmaz Mersinli üretici Ömer Şen: Fiyatlar ancak üretimi artırırsak düşer, etiket indirmekle olmaz

Şen, “Geçen sene gübre 120 liraydı bu sene 250 lira. Sulama hortumu bile 140 liradan 240 liraya çıktı. Elektrik zamlı, Çin’den gelen tarım ilacı hammaddesi yüklü konteynerlar 1000 dolara geliyordu şimdi 10 bin dolar. Çiftçi tarlaya ne ekiyor bilen yok” dedi.İşte Şen’in açıklamalarından satırbaşları:"Üretimlerimiz damla sulamayla gerçekleşiyor. 400 metre damlama hortumu 140 TL, bu sene 240 TL. Bu artış plastiğe bağlı plastik de dövize endeksli. Geçen sene gübre 120 TL idi bu sene 250 TL. Ham madde sıkıntısı, döviz kurunun artması, konteyner krizi ana nedenler. Fosfor mesela Lut Gölü’nde var ABD’de var, oradan dolarla getiriyoruz. Döviz yükseldiği zaman fiyat da yükseliyor otomatikman. Buğday, mısır, ayçiçeği, soya ve yağlı bitkiler grubunda çok fazla ithalatımız var ve bu da doların yükselmesini teşvik ediyor. Kendimiz dolar basamadığımıza göre dolar talebimiz olduğu zaman da dolar yükselişe geçiyor."'Ne ekiliyor bilen yok'"Çin’den Türkiye’ye ilaç ham maddesi geliyor. Geçen senelerde 1000-1500 dolar arası olan konteynırlar şimdi 10 bin dolar. Geçen sene mahsulünü tarlaya ekmiş bir kişi bu sene ekmediği zaman devletin, ziraat odasının ve tarım il müdürlüğünün haberi yok. Gelecek sene Türkiye’de tarlasına kim ne ekecek kimse bilmiyor sadece çiftçi biliyor. Plansızlık var, bakanlığın programlaması gerekiyor. Şu bölgede şu bu ekilir, bu bölgede bu ekilir hem destek vereceğim deyip alım garantisiyle belirtmesi lazım. Markette sıvı yağ 80-90 TL olacak iş mi? Çünkü dışarıya bağımlıyız. Ukrayna’dan ayçiçeği alıyoruz. Ayçiçeği üretimimizi artırırsak ayçiçeğin fiyatı düşer etiket fiyatını düşürerek değil. Mısır, hayvan yeminde kullanılıyor. Hayvancı inekten para kazanamadığı için kesime gönderiyor. Süt üretimi düşüyor ve fiyatı artıyor. Geçen seneki yem fiyatıyla bu sene arasında yüzde 100 fark var."

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2021

Atilla Güner https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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gıda fiyatları, аудио