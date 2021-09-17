Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210917/pfdkdan-bursaspora-para-cezasi-1048999755.html
PFDK'dan Bursaspor'a para cezası
PFDK'dan Bursaspor'a para cezası
PFDK, Bursaspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası verdi. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T15:59+0300
2021-09-17T16:01+0300
yaşam
bursaspor
para cezası
pfdk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1044712738_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_6e41671d73d8e50791a390e9849c9599.jpg
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Altınordu maçı sonrası Profesyonel Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) ceza aldı. TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0b/1044712738_200:0:800:450_1920x0_80_0_0_f09e5176566f662fecefac5361afed43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursaspor, para cezası, pfdk

PFDK'dan Bursaspor'a para cezası

15:59 17.09.2021 (güncellendi: 16:01 17.09.2021)
© AABursaspor - Logo - Amblem
Bursaspor - Logo - Amblem - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© AA
Abone ol
PFDK, Bursaspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası verdi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Altınordu maçı sonrası Profesyonel Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) ceza aldı.
TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:
“BursasporKulübü’nün, 12.09.2021 tarihinde oynanan Altınordu-Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle24 bin TL para cezasıile cezalandırılmasına, aynı müsabakada BursasporKulübü antrenörü Volkan Kürşat Bekiroğlu’nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle1 resmi müsabaka soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”
000001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:16İstanbul Üsküdar'da yangın
17:08Putin, Duma seçimlerinde internet üzerinden oy kullandı
17:04Fatih Erbakan: PCR testi zorunluluğuna karşı Danıştay'a başvurduk
16:56ŞİÖ ülkelerinden Afganistan'da kapsayıcı hükümet kurma çağrısı
16:5510 yıldır kayıp olan kedi, mikroçipindeki telefon numarası sayesinde evine geri döndü
16:47Çin lideri Şi: Afganistan terörü yok etmeli
16:35Sahte avukat, Musa Orhan'ın duruşmasında yakalandı
16:34Afganistan'daki tahliyelerden ötürü eleştirilen Hollanda Savunma Bakanı istifa etti
16:28Tutuklanan hemşire: Başhemşire 'Aşı yaptım 100 dolar kazandım' dedi, usulsüzlük olduğunu düşünüyorum
16:25Bilim insanları Mars'ta koloni kurma hayaline yaklaştı: Kan, ter ve gözyaşı ile 'kozmik tuğla'
16:1335 yıl arayla aynı üniversitenin hem tıp hem hukuk fakültesini bitirdi
16:08Kastamonu'da bir ilçede mantar toplama ve satma yasağı
16:04Apple ve Google, 'Navalnıy' adlı taktik oy kullanma uygulamasını kaldırdı
15:59PFDK'dan Bursaspor'a para cezası
15:59'En uzunlar' listesinde ilk sırada olan Hollanda'nın 'boyu kısalıyor'
15:46Yunus Emre Enstitüsü, Katar’daki faaliyetlerini aktardı
15:34Beyşehir Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle adacıklar ortaya çıktı
15:34Yumurtanın tazeliğini saptamak için görülmemiş yöntem: 'Dönerse tazedir'
15:31Tüketici kredilerine vade düzenlemesi
15:30Sichuan depremi nedeniyle 150 tondan fazla 'Çin votkası' döküldü