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https://tr.sputniknews.com/20210917/pfdkdan-bursaspora-para-cezasi-1048999755.html
PFDK'dan Bursaspor'a para cezası
PFDK'dan Bursaspor'a para cezası
PFDK, Bursaspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası verdi. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T15:59+0300
2021-09-17T15:59+0300
2021-09-17T16:01+0300
yaşam
bursaspor
para cezası
pfdk
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Altınordu maçı sonrası Profesyonel Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) ceza aldı. TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:
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bursaspor, para cezası, pfdk
PFDK'dan Bursaspor'a para cezası 15:59 17.09.2021 (güncellendi: 16:01 17.09.2021)
PFDK, Bursaspor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24 bin TL para cezası verdi.
TFF 1. Lig ekiplerinden
Bursaspor, Altınordu maçı sonrası Profesyonel Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) ceza aldı.
TFF’den yapılan açıklama
şu şekilde:
“BursasporKulübü’nün, 12.09.2021 tarihinde oynanan Altınordu-Bursaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle24 bin TL para cezasıile cezalandırılmasına, aynı müsabakada BursasporKulübü antrenörü Volkan Kürşat Bekiroğlu’nun, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle1 resmi müsabaka soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”