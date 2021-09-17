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Diyanet İşleri Başkanlığı'na Ali Erbaş yeniden atandı
Diyanet İşleri Başkanlığı'na Ali Erbaş yeniden atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T00:07+0300
2021-09-17T00:07+0300
2021-09-17T00:30+0300
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ali erbaş
diyanet işleri başkanlığı
resmi gazete
son dakika
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı. Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.
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ali erbaş, diyanet işleri başkanlığı, resmi gazete, son dakika
Diyanet İşleri Başkanlığı'na Ali Erbaş yeniden atandı 00:07 17.09.2021 (güncellendi: 00:30 17.09.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığına
Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.
Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.