KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
Türkiye'de 27 bin 692 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi
20:05 17.09.2021 (güncellendi: 20:19 17.09.2021)
© Sputnik / Sertaç KayarDiyarbakır - maske - koronavirüs
© Sputnik / Sertaç Kayar
Ayrıntılar geliyor
Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'nin 17 Eylül 2021 günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.
Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Kovid-19'un olduğu haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
"Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz."
Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız, içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum, yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup, tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz. pic.twitter.com/uVsTkxBDD3— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 17, 2021