https://tr.sputniknews.com/20210917/turk-youtuber-derisinin-altina-cip-yerlestirdi-1048992776.html

Türk YouTuber derisinin altına çip yerleştirdi

Türk YouTuber derisinin altına çip yerleştirdi

Demir adam zırhı ile ismini duyuran YouTuber Tolga Özuygur, bu kez derisinin altına NFC çipi yerleştirdi. Özuygur çipi, ofisinin kapısını veya aynı iletişim... 17.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-17T13:29+0300

2021-09-17T13:29+0300

2021-09-17T13:29+0300

yaşam

türkiye

çip

youtube

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Bilim kurgu filmlerinde görmeye alışık olduğumuz teknolojiyi Türk YouTuber Tolga Özuygur hayata geçirdi. Yaptığı 'Iron Man' kostümü ile adından söz ettiren Türk YouTuber Tolga Özuygur, bu kez derisinin altına çip yerleştirdi.Projeyi hayata geçirmek için bıçak altına yatan Özuygur, minik bir operasyonla NFC çipini derisinin altında enjekte ettirdi. O anları saniye saniye kaydeden Özuygur, sosyal medya hesabından yayınladı.Çip ile kapı açıyorÖzuygur el derisinin altına yerleştirdiği implant ile RFID ( Radyo Frekansı ile Tanımlama) ve NFC teknolojilerini kullanabiliyor. Çipi bilgisayardan düzgün çalışıp çalışmadığını test etti.Ardından daha önce ofisinin kapısını kurduğu ses komutu ile açılan sisteme RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) ve NFC teknolojilerini okuyan bir sistem entegre etti. Elinde olan çipi kapıyı açması için bilgisayardan kodlama yaparak kapının açılmasını sağladı. Derisinin altına yerleştirilen bu çip kodlandığı zaman onu görebilen elektronik sistemlerle etkileşime girebiliyor. Ancak yerleştirdiği bu impilant ile temassız ödeme yapılamıyor. Youtuber izleyenleri de bu konuda özenmemeleri için de uyarıda bulundu.

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türkiye, çip, youtube