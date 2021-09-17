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https://tr.sputniknews.com/20210917/turkiyenin-ilk-milli-haberlesme-uydusu-turksat-6a-spacex-tarafindan-firlatilacak-1048988458.html
Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A, SpaceX tarafından fırlatılacak
Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A, SpaceX tarafından fırlatılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, üretim ve test süreci 2022'de tamamlanması planlanan Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın... 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T11:32+0300
2021-09-17T11:32+0300
türkiye
spacex
sözleşme
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
fırlatma
adil karaismailoğlu
türksat 6a
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında Türksat 6A Milli Haberleşme Uydu Proje Sözleşmesi ve Ek Protokolü'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türksat AŞ arasında imzalanarak resmi olarak başladığını ifade etti.Türksat 6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testlerinin Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'nde gerçekleştirildiğini belirten Karaismailoğlu, "Projenin, mühendislik modeli entegrasyon faaliyetleri tamamlanarak test aşamasına geçildi. 2021'de uydu uçuş modeli entegrasyon faaliyetlerinin tamamlanarak çevresel test aşamasına geçilmesi bekleniyor. Türksat 6A uydusu, uydu endüstrisinde kabul gören standart ve ticari test aşamalarına da tabi tutulacak" bilgisini verdi.Projenin, Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacağına işaret eden Karaismailoğlu, "Üretilecek uydunun üretim ve test sürecinin 2022 yılı sonunda tamamlanarak, 2023 yılı ilk çeyreği içinde fırlatılması planlanıyor" ifadesini kullandı.Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmetleri temininin Türksat AŞ'nin sorumluluğunda olduğunu bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:"Bu bağlamda gerekli çalışma ve hazırlıklar, proje yöneticisi kurum TÜBİTAK UZAY ve diğer paydaşlarla koordineli olarak yürütülüyor. Fırlatma hizmeti temini için çok sayıda fırlatıcı firmaların çözüm ve teklifleri titizlikle incelendi. Yapılan değerlendirme ve müzakereler neticesinde hem teknik hem de idari ve mali açıdan en iyi çözümü sunan ABD'de yerleşik SpaceX firmasının Falcon-9 roketi fırlatıcı olarak seçildi. Bu kapsamda Türksat ile SpaceX firması arasında Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmeti temini sözleşmesi imzalandı. Sözleşme aynı zamanda Türksat AŞ olarak fırlatma hizmeti için uydu üreticisi yerine fırlatıcı firmayla doğrudan imzalanan ilk sözleşme niteliğindedir. Söz konusu fırlatıcı hizmet alımı sözleşmesi kapsamındaki faaliyet ve işlemler Türksat AŞ uzman kadrosuyla yürütülecektir."
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spacex, sözleşme, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, fırlatma, adil karaismailoğlu, türksat 6a

Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A, SpaceX tarafından fırlatılacak

11:32 17.09.2021
© AASpaceX
SpaceX - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, üretim ve test süreci 2022'de tamamlanması planlanan Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatma hizmeti temini sözleşmesinin, Türksat AŞ ile SpaceX firması arasında imzalandığını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında Türksat 6A Milli Haberleşme Uydu Proje Sözleşmesi ve Ek Protokolü'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türksat AŞ arasında imzalanarak resmi olarak başladığını ifade etti.
Türksat 6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testlerinin Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi'nde gerçekleştirildiğini belirten Karaismailoğlu, "Projenin, mühendislik modeli entegrasyon faaliyetleri tamamlanarak test aşamasına geçildi. 2021'de uydu uçuş modeli entegrasyon faaliyetlerinin tamamlanarak çevresel test aşamasına geçilmesi bekleniyor. Türksat 6A uydusu, uydu endüstrisinde kabul gören standart ve ticari test aşamalarına da tabi tutulacak" bilgisini verdi.
Projenin, Türkiye'nin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacağına işaret eden Karaismailoğlu, "Üretilecek uydunun üretim ve test sürecinin 2022 yılı sonunda tamamlanarak, 2023 yılı ilk çeyreği içinde fırlatılması planlanıyor" ifadesini kullandı.
Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmetleri temininin Türksat AŞ'nin sorumluluğunda olduğunu bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Bu bağlamda gerekli çalışma ve hazırlıklar, proje yöneticisi kurum TÜBİTAK UZAY ve diğer paydaşlarla koordineli olarak yürütülüyor. Fırlatma hizmeti temini için çok sayıda fırlatıcı firmaların çözüm ve teklifleri titizlikle incelendi. Yapılan değerlendirme ve müzakereler neticesinde hem teknik hem de idari ve mali açıdan en iyi çözümü sunan ABD'de yerleşik SpaceX firmasının Falcon-9 roketi fırlatıcı olarak seçildi. Bu kapsamda Türksat ile SpaceX firması arasında Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmeti temini sözleşmesi imzalandı. Sözleşme aynı zamanda Türksat AŞ olarak fırlatma hizmeti için uydu üreticisi yerine fırlatıcı firmayla doğrudan imzalanan ilk sözleşme niteliğindedir. Söz konusu fırlatıcı hizmet alımı sözleşmesi kapsamındaki faaliyet ve işlemler Türksat AŞ uzman kadrosuyla yürütülecektir."
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