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https://tr.sputniknews.com/20210917/yumurtanin-tazeligini-saptamak-icin-55-yillik-ustadan-gorulmemis-yontem-donerse-tazedir-1048999165.html
Yumurtanın tazeliğini saptamak için görülmemiş yöntem: 'Dönerse tazedir'
Yumurtanın tazeliğini saptamak için görülmemiş yöntem: 'Dönerse tazedir'
Tavuk yetiştiricisi Cahit Şahin, yumurtanın taze olup olmadığına dair kendi yöntemini anlattı. 17.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-17T15:34+0300
2021-09-17T15:34+0300
yaşam
yumurta
tavuk
tavuk çiftliği
çiftçi
gezen tavuk yumurtası
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55 yıldır tavuk yetiştiriciliği yapan Cahit Şahin, yumurtanın taze olup olmadığını test etmek için görülmemiş bir yöntem kullanıyor. Şahin, avucunun içine alıp üst üste tuttuğu 3 yumurtadan ortadakinin döndüğünü ve bu şekilde yumurtanın taze olduğunun anlaşıldığını belirtiyor. Bu yöntemin yumurtayı sallamaktan daha etkili olduğunu savunan Şahin'e göre dönmeyen yumurtanın tazeliğinden şüphe etmek gerekiyor.'Ortadaki yumurta dönerse yüzde yüz tazedir'Yumurta ustası Cahit Şahin, “Bir yumurtanın taze olup olmadığını şöyle anlıyoruz. Üç tane yumurta alıyoruz elimizin içerisine. Üst üste koyuyoruz yumurtaları. Orta merkezdeki yumurta eğer dönerse o yumurta yüzde yüz tazedir. Eğer dönmüyorsa yüzde yüz bayattır. Bayat yumurta yediğinde çok zehirlenen oluyor. Örneğin alerji yapar, yüz kısımlarında sivilce yapar, çocuklara mesela vücutta komple sivilce gibi alerji yapar yumurta. Marketlerde satılıyor ama marketlerde koli içerisinde açamıyorsun. Örneğin evine aldın bir koli götürdün. Götürdükten sonra evinde açtın üç yumurtayı evinde test yapman gerekiyor. Test yaptın yumurtalar dönmedi. Bunu götürüp markete geri vermen gerekiyor. İade etmen gerekiyor. Çünkü bu yumurta taze değil. Bile bile sağlığını tehlikeye atmanın da bir anlamı yok. Çoluğumuz çocuğumuz var. Eğer taze yumurta yiyeceksen yüzde doksan dokuz bu testi yapacaksın. Üç tane yumurtayı avucunun içerisine alacaksın. Orta merkezdeki yumurta gerçekten dönüyorsa gözünü kapat gel” dedi.Yöntemi yeni öğrenen Edibe Çayır, “Önceden yumurta aldığımızda taze olup olmadığını bilmiyorduk. Şimdi detaylarını öğrendik. Dönerse taze olduğunu anlıyoruz” dedi.
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yumurta, tavuk, tavuk çiftliği, çiftçi, gezen tavuk yumurtası

Yumurtanın tazeliğini saptamak için görülmemiş yöntem: 'Dönerse tazedir'

15:34 17.09.2021
© İHAYumurtanın taze olup olmadığını saptayan tavuk yetiştiricisi
Yumurtanın taze olup olmadığını saptayan tavuk yetiştiricisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2021
© İHA
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Tavuk yetiştiricisi Cahit Şahin, yumurtanın taze olup olmadığına dair kendi yöntemini anlattı.
55 yıldır tavuk yetiştiriciliği yapan Cahit Şahin, yumurtanın taze olup olmadığını test etmek için görülmemiş bir yöntem kullanıyor.
Şahin, avucunun içine alıp üst üste tuttuğu 3 yumurtadan ortadakinin döndüğünü ve bu şekilde yumurtanın taze olduğunun anlaşıldığını belirtiyor.
Bu yöntemin yumurtayı sallamaktan daha etkili olduğunu savunan Şahin'e göre dönmeyen yumurtanın tazeliğinden şüphe etmek gerekiyor.

'Ortadaki yumurta dönerse yüzde yüz tazedir'

Yumurta ustası Cahit Şahin, “Bir yumurtanın taze olup olmadığını şöyle anlıyoruz. Üç tane yumurta alıyoruz elimizin içerisine. Üst üste koyuyoruz yumurtaları. Orta merkezdeki yumurta eğer dönerse o yumurta yüzde yüz tazedir. Eğer dönmüyorsa yüzde yüz bayattır. Bayat yumurta yediğinde çok zehirlenen oluyor. Örneğin alerji yapar, yüz kısımlarında sivilce yapar, çocuklara mesela vücutta komple sivilce gibi alerji yapar yumurta. Marketlerde satılıyor ama marketlerde koli içerisinde açamıyorsun. Örneğin evine aldın bir koli götürdün. Götürdükten sonra evinde açtın üç yumurtayı evinde test yapman gerekiyor. Test yaptın yumurtalar dönmedi. Bunu götürüp markete geri vermen gerekiyor. İade etmen gerekiyor. Çünkü bu yumurta taze değil. Bile bile sağlığını tehlikeye atmanın da bir anlamı yok. Çoluğumuz çocuğumuz var. Eğer taze yumurta yiyeceksen yüzde doksan dokuz bu testi yapacaksın. Üç tane yumurtayı avucunun içerisine alacaksın. Orta merkezdeki yumurta gerçekten dönüyorsa gözünü kapat gel” dedi.
Yöntemi yeni öğrenen Edibe Çayır, “Önceden yumurta aldığımızda taze olup olmadığını bilmiyorduk. Şimdi detaylarını öğrendik. Dönerse taze olduğunu anlıyoruz” dedi.
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