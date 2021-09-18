https://tr.sputniknews.com/20210918/adanada-dugunde-istek-parca-kavgasi-gelinin-abisi-erkek-tarafindan-6-kisiyi-silahla-vurdu-1049011152.html

Adana'da düğünde 'istek parça' kavgası: Gelinin abisi, erkek tarafından 6 kişiyi silahla vurdu

Adana'da düğünde 'istek parça' kavgası: Gelinin abisi, erkek tarafından 6 kişiyi silahla vurdu

Adana'da bir düğünde istek parça yüzünden çıkan kavgada gelinin ağabeyi 2'si kadın 6 kişiyi pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olayı gerçekleştiren şüpheli... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T01:03+0300

2021-09-18T01:03+0300

2021-09-18T01:03+0300

yaşam

adana

düğün

kavga

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İHA'nın haberine göre olay, Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak arasında apılan düğünde gelinin ağabeyi olan Ş.M., erkek tarafı ile 'istek parça' yüzünden tartışmaya başladı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gelinin ağabeyi Ş.M. hedef gözetmeden pompalı tüfekle etrafa defalarca ateş açıp taksiye binip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Pompalı tüfekten çıkan saçmalar neticesinde erkek tarafından 2'si kadın 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Olay gerçekleştiren Ş.M., arkadaşına ait bir taksi ile kaçmaya başladı. Çevredeki vatandaşların polise şüphelinin kaçtığı taksinin plakasını verdi. Şüphelinin fazla uzaklaşamayacağı ön gören polis ekipleri ana halterlerde aracı araştırmaya başladı. Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı üzerinde Ş.M. kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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adana, düğün, kavga