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Adana'da düğünde 'istek parça' kavgası: Gelinin abisi, erkek tarafından 6 kişiyi silahla vurdu
Adana'da düğünde 'istek parça' kavgası: Gelinin abisi, erkek tarafından 6 kişiyi silahla vurdu
Adana'da bir düğünde istek parça yüzünden çıkan kavgada gelinin ağabeyi 2'si kadın 6 kişiyi pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olayı gerçekleştiren şüpheli... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T01:03+0300
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yaşam
adana
düğün
kavga
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İHA'nın haberine göre olay, Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak arasında apılan düğünde gelinin ağabeyi olan Ş.M., erkek tarafı ile 'istek parça' yüzünden tartışmaya başladı.Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gelinin ağabeyi Ş.M. hedef gözetmeden pompalı tüfekle etrafa defalarca ateş açıp taksiye binip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Pompalı tüfekten çıkan saçmalar neticesinde erkek tarafından 2'si kadın 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Olay gerçekleştiren Ş.M., arkadaşına ait bir taksi ile kaçmaya başladı. Çevredeki vatandaşların polise şüphelinin kaçtığı taksinin plakasını verdi. Şüphelinin fazla uzaklaşamayacağı ön gören polis ekipleri ana halterlerde aracı araştırmaya başladı. Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı üzerinde Ş.M. kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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adana, düğün, kavga

Adana'da düğünde 'istek parça' kavgası: Gelinin abisi, erkek tarafından 6 kişiyi silahla vurdu

01:03 18.09.2021
© İHAAdana'da düğünde 'istek parça' kavgası: Gelinin abisi, erkek tarafından 6 kişiyi silahla vurdu
Adana'da düğünde 'istek parça' kavgası: Gelinin abisi, erkek tarafından 6 kişiyi silahla vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© İHA
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Adana'da bir düğünde istek parça yüzünden çıkan kavgada gelinin ağabeyi 2'si kadın 6 kişiyi pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olayı gerçekleştiren şüpheli kaçtığı sırada polis tarafından suç aletiyle yakalandı.
İHA'nın haberine göre olay, Seyhan Mahallesi'nde meydana geldi.
Sokak arasında apılan düğünde gelinin ağabeyi olan Ş.M., erkek tarafı ile 'istek parça' yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gelinin ağabeyi Ş.M. hedef gözetmeden pompalı tüfekle etrafa defalarca ateş açıp taksiye binip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Pompalı tüfekten çıkan saçmalar neticesinde erkek tarafından 2'si kadın 6 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay gerçekleştiren Ş.M., arkadaşına ait bir taksi ile kaçmaya başladı.
Çevredeki vatandaşların polise şüphelinin kaçtığı taksinin plakasını verdi. Şüphelinin fazla uzaklaşamayacağı ön gören polis ekipleri ana halterlerde aracı araştırmaya başladı. Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı üzerinde Ş.M. kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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