https://tr.sputniknews.com/20210918/bakan-ersoy-turkiye-ingiltereden-gelecek-misafirlerini-guvenle-agirlamaya-devam-edecek-1049010258.html

Bakan Ersoy: Türkiye, İngiltere'den gelecek misafirlerini güvenle ağırlamaya devam edecek

Bakan Ersoy: Türkiye, İngiltere'den gelecek misafirlerini güvenle ağırlamaya devam edecek

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İngiltere'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırmasının memnuniyet verici bir gelişme olduğunu belirterek, "Türkiye... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T00:07+0300

2021-09-18T00:07+0300

2021-09-18T00:07+0300

yaşam

turist

mehmet nuri ersoy

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından, İngiltere'nin Kovid-19 önlemleri kapsamında uyguladığı seyahat listesinde yaptığı güncellemede, Türkiye'yi 22 Eylül itibarıyla seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"İngiltere'nin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırması bizler için memnuniyet verici bir gelişme. Türkiye, İngiltere'den gelecek misafirlerini güvenle ağırlamaya devam edecek."

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

turist, mehmet nuri ersoy