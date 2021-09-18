Bakan Kurum: Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık

"Antalya ve Muğla'da 2 bin 516 bağımsız birimin acil ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık."

"Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık. 1305 konut ve 600 ahır projelendirildi, 1100 konut ve 600 ahırın da ihaleleri gerçekleştirildi."