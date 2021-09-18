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Bakan Kurum: Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık
Bakan Kurum: Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık
Manavgat'ta Koordinasyon Toplantısı'nın ardından basın açıklaması gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T13:27+0300
2021-09-18T13:27+0300
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:
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Bakan Kurum: Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık
13:27 18.09.2021 (güncellendi: 13:34 18.09.2021)
Ayrıntılar geliyor
Manavgat'ta Koordinasyon Toplantısı'nın ardından basın açıklaması gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık" açıklamasını yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:
"Antalya ve Muğla'da 2 bin 516 bağımsız birimin acil ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık."
"Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık. 1305 konut ve 600 ahır projelendirildi, 1100 konut ve 600 ahırın da ihaleleri gerçekleştirildi."