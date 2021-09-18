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Manavgat'ta ormanı yakmaya çalışan bir kişi suçüstü yakalandı
Manavgat'ta ormanı yakmaya çalışan bir kişi suçüstü yakalandı
Antalya Manavgat'ta ormanlık alanda 3 yeri ateşe verip 4'üncü yeri yakmaya çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Elinde alkol şişesiyle... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T13:48+0300
2021-09-18T13:56+0300
türkiye
orman yangını
manavgat
yakalamak
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Manavgat'ın Titreyengöl Turizm Merkezi'nde, 404 bitki ve 223 yaban hayatı türünün bulunduğu ve 30 turizm tesisiyle 18 bin yatağın yer aldığı 350 hektarlık Sorgun ormanından saat 09.00 sıralarında yükselen dumanların görülmesiyle bölgeye ekipler sevk edildi.Yangın söndürme helikopterinin yanı sıra Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından alevlere müdahale edildi. Yanan bölgeye ekipler müdahale ederken, art arda 2 yangın daha çıktı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre orman içinde araştırma yapan orman görevlileri ve jandarma ekipleri, 4'üncü noktada yangın çıkarmaya çalışan kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan ve adının S.K. olduğu öğrenilen şüpheliye, jandarma aracına götürülürken çevredekiler de tepki gösterdi.S.K., "Neden yakıyorsun buraları?" sorusuna, "Evimi yakıyorum" diye cevap verdi. Kalabalığın linç girişiminde bulunduğu S.K., jandarma aracına bindirilerek karakola götürüldü.Yangını söndürmek için desteğe gelenler, şüphelinin, elinde içki şişesiyle sürekli ormanda dolaştığını öne sürdü. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.Daha önce Side Mahallesi'nde oturduğu kendi evini yakan ve sokakta kalan S.K.'nin Sorgun ormanındaki yangını ise 'Allah'tan mesaj geldi' diyerek, kendisini öldürmek için çıkardığını söylediği öğrenildi.
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orman yangını, manavgat, yakalamak

Manavgat'ta ormanı yakmaya çalışan bir kişi suçüstü yakalandı

13:48 18.09.2021 (güncellendi: 13:56 18.09.2021)
© İHAManavgat'ta ormanı yakmaya çalışırken yakalandı
Manavgat'ta ormanı yakmaya çalışırken yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© İHA
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Antalya Manavgat'ta ormanlık alanda 3 yeri ateşe verip 4'üncü yeri yakmaya çalışırken suçüstü yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Elinde alkol şişesiyle sürekli ormanlık alanda dolaştığı iddia edilen şüpheli ormanı kendisini öldürmek için ateşe verdiğini söyledi.
Manavgat'ın Titreyengöl Turizm Merkezi'nde, 404 bitki ve 223 yaban hayatı türünün bulunduğu ve 30 turizm tesisiyle 18 bin yatağın yer aldığı 350 hektarlık Sorgun ormanından saat 09.00 sıralarında yükselen dumanların görülmesiyle bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangın söndürme helikopterinin yanı sıra Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından alevlere müdahale edildi. Yanan bölgeye ekipler müdahale ederken, art arda 2 yangın daha çıktı.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre orman içinde araştırma yapan orman görevlileri ve jandarma ekipleri, 4'üncü noktada yangın çıkarmaya çalışan kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan ve adının S.K. olduğu öğrenilen şüpheliye, jandarma aracına götürülürken çevredekiler de tepki gösterdi.
S.K., "Neden yakıyorsun buraları?" sorusuna, "Evimi yakıyorum" diye cevap verdi. Kalabalığın linç girişiminde bulunduğu S.K., jandarma aracına bindirilerek karakola götürüldü.

Yangını söndürmek için desteğe gelenler, şüphelinin, elinde içki şişesiyle sürekli ormanda dolaştığını öne sürdü. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Daha önce Side Mahallesi'nde oturduğu kendi evini yakan ve sokakta kalan S.K.'nin Sorgun ormanındaki yangını ise 'Allah'tan mesaj geldi' diyerek, kendisini öldürmek için çıkardığını söylediği öğrenildi.
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