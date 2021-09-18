https://tr.sputniknews.com/20210918/bakan-yaniktan-prof-dr-sengorun-aciklamalarina-tepki-bu-zihniyetle-mucadeleye-devam-edecegiz-1049012502.html

Bakan Yanık'tan Prof. Dr. Şengör'ün açıklamalarına tepki: Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz

Bakan Yanık'tan Prof. Dr. Şengör'ün açıklamalarına tepki: Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir öğrencisiyle anısını anlatırken... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T03:01+0300

2021-09-18T03:01+0300

2021-09-18T03:01+0300

yaşam

taciz

tepki

celal şengör

derya yanık

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Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kadına yönelik şiddet ve tacizin tek çeşidi yok. Failin olayı gülerek anlatması da tacizin ağırlığını hafifletmiyor. Ünvanların arkasına saklanarak meşruiyet sağlama arayışı ise yakışıksız. Öğrenci üzerindeki tahakkümü de ayrıca konuşuruz. Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.Celal Şengör bir öğrencisiyle yaşadığı olayı, "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. 'Bana babam bile bunu yapmadı' dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı" sözleriyle anlatmıştı.

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taciz, tepki, celal şengör, derya yanık