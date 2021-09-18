https://tr.sputniknews.com/20210918/bidendan-kararname-kizamik-karantinaya-alinabilen-bulasici-hastaliklar-kategorisine-dahil-oldu-1049010680.html

Biden'dan kararname: Kızamık 'karantinaya alınabilen bulaşıcı hastalıklar' kategorisine dahil oldu

Biden'dan kararname: Kızamık 'karantinaya alınabilen bulaşıcı hastalıklar' kategorisine dahil oldu

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan tahliye edilerek ABD'ye getirilen bazı Afganlar arasında görülmesinin ardından kızamığın "karantinaya alınabilen bulaşıcı... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T00:21+0300

2021-09-18T00:21+0300

2021-09-18T00:21+0300

dünya

abd

joe biden

kızamık

afgan sığınmacı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1043666312_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d26735c1de79d3a006af1c86c538b1b9.jpg

Biden, imzaladığı söz konusu kararname ile ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ve Sağlık Bakanlığına gerekli görmesi durumunda kızamık teşhis edilen ya da hastalıkla temas eden kişileri karantinaya alma hakkı tanıyor.Afganistan'dan tahliye edilen en az 7 kişide kızamık teşhis edilmesinin ardından ABD'ye Afgan mültecileri taşıyan uçuşlar askıya alınmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210910/beyaz-saray-tespit-edilen-kizamik-vakalari-nedeniyle-afganlarin-abdye-tahliyesi-askiya-alindi-1048813190.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, joe biden, kızamık, afgan sığınmacı