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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Günaydın' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Günaydın' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, daha önce kaleme aldığı bir yazısındaki, yeniden gündeme gelmesiyle tartışma yaratan "Günaydın" ifadesine ilişkin sözlerine... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T09:16+0300
2021-09-18T09:16+0300
ahmet hakan
ali erbaş
günaydın
diyanet başkanlığı
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Yaklaşık 6 yıl önce Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan yazısını hatırlatan Erbaş, “Herhangi bir yerme niyetim asla olmamıştır” dedi. Erbaş, “6 sene önceki bir yazıdan zorlama yaparak böyle bir kanaate ulaşmak ve sanki ‘Günaydın demeyin’ demişim gibi algı oluşturmak büyük haksızlıktır” diye tepki gösterdi.Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a konuya ilişkin açıklama gönderen Erbaş’ın mektubu şöyle:“Merhaba Ahmet Hakan Bey. İyisinizdir inşallah. 2015 yılında Yeni Şafak Gazetesi’nde yazdığım ramazan köşe yazılarından birinin başlığı ‘Aranızda Selamı Yayınız’ idi. Selamın tarihini anlatırken cahiliye dönemindeki selamlaşma adetinden Peygamberimizin selam tavsiyesine geçiş sürecini ifade etmiştim. Konunun anlaşılması için günümüzden örnek vermiştim. Herhangi bir yerme niyetim asla olmamıştır. Ekte köşe yazımı gönderiyorum. Bunun dışında hiçbir yerde ‘Günaydın demek cahiliye adetidir’ ya da ‘Günaydın demeyiniz’ gibi bir sözüm asla olmamıştır.Kaldı ki ben de zaman zaman aynı hitap şeklini kullanıyorum. 6 sene önceki bir yazıdan zorlama yaparak böyle bir kanaate ulaşmak ve sanki ‘Günaydın demeyin’ demişim gibi algı oluşturmak büyük haksızlıktır. Bugünkü yazınızdan dolayı üzüldüğümü ifade edeyim. Size saygı duyuyorum ve gerekli düzeltmeyi yapmanızı bekliyorum.Allah’a emanet olunuz. Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı”Ahmet Hakan: 6 yıl önceki yazısını okudum, ‘Günaydın demek, cahiliye âdetidir’ şeklinde algılanabilecek, bir taraf var maalesefErbaş’ın işaret ettiği 6 yıl önceki yazısını okuduğunu belirten Hakan, “Yazıda ‘Günaydın demek, cahiliye âdetidir’ şeklinde algılanabilecek, anlaşılabilecek bir taraf var maalesef” dedi. “Ama sonuçta Ali Erbaş’ın konuya bugün getirdiği açıklık, çok daha önemlidir” diyen Hakan, “Kastının bu olmadığını net biçimde söylüyor. Bu saatten sonra ‘Hayır, kastın tam da oydu’ diye tutturmanın bir anlamı olmaz, olamaz” görüşünü ifade etti.Erbaş ne demişti?Diyanet İşleri Başkanlığı ve laiklik ile ilgili tartışmalar sürerken Erbaş’ın, “günaydın” sözüyle yapılan selamlaşmayı cahiliye dönemi adeti olarak yorumladığı belirtilmişti. “Ramazan Günlükleri” adlı kitabında “Cahiliye döneminde insanlar, ‘Sabahınız hayat olsun’ gibi sözler söylerlerdi. Bizde bazı kimselerin kullandığı, ‘Günaydın, tünaydın’ ifadelerine benzer ifadelerdi bunlar” ifadesi tartışma yaratmıştı.
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ahmet hakan, ali erbaş, günaydın, diyanet başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Günaydın' açıklaması

09:16 18.09.2021
© AAAli Erbaş
Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© AA
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, daha önce kaleme aldığı bir yazısındaki, yeniden gündeme gelmesiyle tartışma yaratan "Günaydın" ifadesine ilişkin sözlerine açıklık getirdi.
Yaklaşık 6 yıl önce Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan yazısını hatırlatan Erbaş, “Herhangi bir yerme niyetim asla olmamıştır” dedi.
Erbaş, “6 sene önceki bir yazıdan zorlama yaparak böyle bir kanaate ulaşmak ve sanki ‘Günaydın demeyin’ demişim gibi algı oluşturmak büyük haksızlıktır” diye tepki gösterdi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a konuya ilişkin açıklama gönderen Erbaş’ın mektubu şöyle:
“Merhaba Ahmet Hakan Bey. İyisinizdir inşallah. 2015 yılında Yeni Şafak Gazetesi’nde yazdığım ramazan köşe yazılarından birinin başlığı ‘Aranızda Selamı Yayınız’ idi. Selamın tarihini anlatırken cahiliye dönemindeki selamlaşma adetinden Peygamberimizin selam tavsiyesine geçiş sürecini ifade etmiştim. Konunun anlaşılması için günümüzden örnek vermiştim. Herhangi bir yerme niyetim asla olmamıştır. Ekte köşe yazımı gönderiyorum. Bunun dışında hiçbir yerde ‘Günaydın demek cahiliye adetidir’ ya da ‘Günaydın demeyiniz’ gibi bir sözüm asla olmamıştır.
Kaldı ki ben de zaman zaman aynı hitap şeklini kullanıyorum. 6 sene önceki bir yazıdan zorlama yaparak böyle bir kanaate ulaşmak ve sanki ‘Günaydın demeyin’ demişim gibi algı oluşturmak büyük haksızlıktır. Bugünkü yazınızdan dolayı üzüldüğümü ifade edeyim. Size saygı duyuyorum ve gerekli düzeltmeyi yapmanızı bekliyorum.
Allah’a emanet olunuz. Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı”

Ahmet Hakan: 6 yıl önceki yazısını okudum, ‘Günaydın demek, cahiliye âdetidir’ şeklinde algılanabilecek, bir taraf var maalesef

Erbaş’ın işaret ettiği 6 yıl önceki yazısını okuduğunu belirten Hakan, “Yazıda ‘Günaydın demek, cahiliye âdetidir’ şeklinde algılanabilecek, anlaşılabilecek bir taraf var maalesef” dedi. “Ama sonuçta Ali Erbaş’ın konuya bugün getirdiği açıklık, çok daha önemlidir” diyen Hakan, “Kastının bu olmadığını net biçimde söylüyor. Bu saatten sonra ‘Hayır, kastın tam da oydu’ diye tutturmanın bir anlamı olmaz, olamaz” görüşünü ifade etti.

Erbaş ne demişti?

Diyanet İşleri Başkanlığı ve laiklik ile ilgili tartışmalar sürerken Erbaş’ın, “günaydın” sözüyle yapılan selamlaşmayı cahiliye dönemi adeti olarak yorumladığı belirtilmişti. “Ramazan Günlükleri” adlı kitabında “Cahiliye döneminde insanlar, ‘Sabahınız hayat olsun’ gibi sözler söylerlerdi. Bizde bazı kimselerin kullandığı, ‘Günaydın, tünaydın’ ifadelerine benzer ifadelerdi bunlar” ifadesi tartışma yaratmıştı.
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