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https://tr.sputniknews.com/20210918/dunyanin-en-zengin-25-ailesi-aciklandi-1049024264.html
Dünyanın en zengin 25 ailesi açıklandı
Dünyanın en zengin 25 ailesi açıklandı
Bloomberg, 2021 yıl için dünyanın en zengin ailelerini ve servetlerini yayunladı. 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T18:26+0300
2021-09-18T18:31+0300
ekonomi
abd
suudi arabistan
bmw
zengin
walmart
aile
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Bloomberg haber ajansı, 2021'de dünyanın en zengin 25 ailesini açıkladı.Haberde, söz konusu aileler, neredeyse 2 yıldır dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ciddi anlamda etkilenmediği, aksine servetlerini korudularını belirtildi.1. Walton ailesiServeti: 238.2 milyar dolar Ülke: ABDŞirket: Walmart Inc &amp; Sam's Club2. Mars ailesiServeti: 141.9 milyar dolarÜlke: ABDŞirket: Mars3. Koch ailesiServeti: 124.4 milyar dolarÜlke: ABDŞirket: Koch Industries4. Hermes ailesiServeti: 111.6 milyar dolarÜlke: FransaŞirket: Hermes5. Al Suud ya da Suud ailesi Serveti: 100 milyar dolarÜlke: Suudi ArabistanSuudi Arabistan'ın kraliyet ailesinin serveti milyar dolar. Listede bulunan tek Arap aile.6. Ambani ailesiServeti: 93.7 milyar dolarÜlke: HindistanŞirket: Reliance Industries7. Wertheimer ailesiServeti: 61.8 milyar dolarÜlke: FransaŞirket: Chanel S.A.8. Johnson ailesiServeti: 61.8 milyar dolarÜlke: ABD – BostonŞirket: Fidelity Investments9. Thomson ailesi-Serveti: 61.1 milyar dolarÜlke: KanadaŞirket: Thomson Reuters10. Boehringer&amp;von Baumbach ailesiServeti: 59.2 milyar dolarÜlke: AlmanyaŞirket: Boehringer Ingelheim11. Cargill-Macmillan AilesiEndüseryal alanda faaliyet gösten Cargill Inc şiretinin sahibi olan ABD'li ailenin serveti milyar dolar.Serveti: 51.6 milyar dolar Ülke: ABD Şirket: Cargill Inc12. Albrecht AilesiServeti: 51 milyar dolar Ülke: Almanya Şirket: Aldi13. Lauder ailesiServeti: 49.3 milyar dolar Ülke: ABDŞirket: Estee Lauder14. Hoffman-Oeri Ailesi Serveti:47.3 milyar dolarÜlke: İsviçreŞirket: Hoffmann-La Roche15. Mulliez Ailesi – FransaServeti: 45.9 milyar dolar Ülke: Fransa Şirket: Auchan 16. Quandt AilesiServeti: 42.3 milyar dolarÜlke: AlmanyaŞirket: BMW AG17. Dassault AilesiServeti: 41.9 milyar dolarÜlke: FransaŞirket: Dassault Group18. Newhouse ailesiServeti: 41.6 milyar dolarÜlke: ABDŞirket: Advance Publications19. Van Damme, de Spoelberch,&amp;de Mevius AilesiServeti: 40.2 milyar dolarÜlke: BelçikaŞirket: Anheuser-Busch InBev SA/NV20. Cox AilesiServeti: 38.6 milyar dolarÜlke: ABDŞirket: Cox Enterprises, Inc21. Rausing AilesiServeti: 35.9 milyar dolarÜlke: İngiltereŞirket: Tetra Laval22. Kwok AilesiServeti: 35.6 milyar dolarÜlke: Hong KongŞirket: Sun Hung Kai Properties23. Pritzker AilesiServeti: 35.3 milyar dolarÜlke: ABDŞirket: Hyatt Hotels &amp; Marmon Group24. Ferrero AilesiServeti: 34.5 milyar dolarÜlke: İtalyaŞirket: Ferrero25. Johnson AilesiServeti: 33.8 milyar dolarÜlke: ABD- WisconsinŞirket: S. C. Johnson &amp; Son
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abd, suudi arabistan, bmw, zengin, walmart, aile

Dünyanın en zengin 25 ailesi açıklandı

18:26 18.09.2021 (güncellendi: 18:31 18.09.2021)
© REUTERS / Nacho DoceWalmart
Walmart - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© REUTERS / Nacho Doce
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Bloomberg, 2021 yıl için dünyanın en zengin ailelerini ve servetlerini yayunladı.
Bloomberg haber ajansı, 2021'de dünyanın en zengin 25 ailesini açıkladı.
Haberde, söz konusu aileler, neredeyse 2 yıldır dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ciddi anlamda etkilenmediği, aksine servetlerini korudularını belirtildi.

1. Walton ailesi

Serveti: 238.2 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Walmart Inc & Sam's Club

2. Mars ailesi

Serveti: 141.9 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Mars

3. Koch ailesi

Serveti: 124.4 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Koch Industries

4. Hermes ailesi

Serveti: 111.6 milyar dolar
Ülke: Fransa
Şirket: Hermes

5. Al Suud ya da Suud ailesi

Serveti: 100 milyar dolar
Ülke: Suudi Arabistan
Suudi Arabistan'ın kraliyet ailesinin serveti milyar dolar. Listede bulunan tek Arap aile.

6. Ambani ailesi

Serveti: 93.7 milyar dolar
Ülke: Hindistan
Şirket: Reliance Industries

7. Wertheimer ailesi

Serveti: 61.8 milyar dolar
Ülke: Fransa
Şirket: Chanel S.A.

8. Johnson ailesi

Serveti: 61.8 milyar dolar
Ülke: ABD – Boston
Şirket: Fidelity Investments

9. Thomson ailesi-

Serveti: 61.1 milyar dolar
Ülke: Kanada
Şirket: Thomson Reuters

10. Boehringer&von Baumbach ailesi

Serveti: 59.2 milyar dolar
Ülke: Almanya
Şirket: Boehringer Ingelheim

11. Cargill-Macmillan Ailesi

Endüseryal alanda faaliyet gösten Cargill Inc şiretinin sahibi olan ABD'li ailenin serveti milyar dolar.
Serveti: 51.6 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Cargill Inc

12. Albrecht Ailesi

Serveti: 51 milyar dolar
Ülke: Almanya
Şirket: Aldi

13. Lauder ailesi

Serveti: 49.3 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Estee Lauder

14. Hoffman-Oeri Ailesi

Serveti:47.3 milyar dolar
Ülke: İsviçre
Şirket: Hoffmann-La Roche

15. Mulliez Ailesi – Fransa

Serveti: 45.9 milyar dolar
Ülke: Fransa
Şirket: Auchan

16. Quandt Ailesi

Serveti: 42.3 milyar dolar
Ülke: Almanya
Şirket: BMW AG

17. Dassault Ailesi

Serveti: 41.9 milyar dolar
Ülke: Fransa
Şirket: Dassault Group

18. Newhouse ailesi

Serveti: 41.6 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Advance Publications

19. Van Damme, de Spoelberch,&de Mevius Ailesi

Serveti: 40.2 milyar dolar
Ülke: Belçika
Şirket: Anheuser-Busch InBev SA/NV

20. Cox Ailesi

Serveti: 38.6 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Cox Enterprises, Inc

21. Rausing Ailesi

Serveti: 35.9 milyar dolar
Ülke: İngiltere
Şirket: Tetra Laval

22. Kwok Ailesi

Serveti: 35.6 milyar dolar
Ülke: Hong Kong
Şirket: Sun Hung Kai Properties

23. Pritzker Ailesi

Serveti: 35.3 milyar dolar
Ülke: ABD
Şirket: Hyatt Hotels & Marmon Group

24. Ferrero Ailesi

Serveti: 34.5 milyar dolar
Ülke: İtalya
Şirket: Ferrero

25. Johnson Ailesi

Serveti: 33.8 milyar dolar
Ülke: ABD- Wisconsin
Şirket: S. C. Johnson & Son
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