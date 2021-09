https://tr.sputniknews.com/20210918/dunyanin-en-zengin-25-ailesi-aciklandi-1049024264.html

Dünyanın en zengin 25 ailesi açıklandı

Dünyanın en zengin 25 ailesi açıklandı

Bloomberg, 2021 yıl için dünyanın en zengin ailelerini ve servetlerini yayunladı. 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T18:26+0300

2021-09-18T18:26+0300

2021-09-18T18:31+0300

ekonomi

abd

suudi arabistan

bmw

zengin

walmart

aile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103244/89/1032448960_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_0eae1bf0b49be982de479ffa87d45b1d.jpg

Bloomberg haber ajansı, 2021'de dünyanın en zengin 25 ailesini açıkladı.Haberde, söz konusu aileler, neredeyse 2 yıldır dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ciddi anlamda etkilenmediği, aksine servetlerini korudularını belirtildi.1. Walton ailesiServeti: 238.2 milyar dolar Ülke: ABDŞirket: Walmart Inc & Sam's Club2. Mars ailesiServeti: 141.9 milyar dolarÜlke: ABDŞirket: Mars3. Koch ailesiServeti: 124.4 milyar dolarÜlke: ABDŞirket: Koch Industries4. Hermes ailesiServeti: 111.6 milyar dolarÜlke: FransaŞirket: Hermes5. Al Suud ya da Suud ailesi Serveti: 100 milyar dolarÜlke: Suudi ArabistanSuudi Arabistan'ın kraliyet ailesinin serveti milyar dolar. Listede bulunan tek Arap aile.6. Ambani ailesiServeti: 93.7 milyar dolarÜlke: HindistanŞirket: Reliance Industries7. Wertheimer ailesiServeti: 61.8 milyar dolarÜlke: FransaŞirket: Chanel S.A.8. Johnson ailesiServeti: 61.8 milyar dolarÜlke: ABD – BostonŞirket: Fidelity Investments9. Thomson ailesi-Serveti: 61.1 milyar dolarÜlke: KanadaŞirket: Thomson Reuters10. Boehringer&von Baumbach ailesiServeti: 59.2 milyar dolarÜlke: AlmanyaŞirket: Boehringer Ingelheim11. Cargill-Macmillan AilesiEndüseryal alanda faaliyet gösten Cargill Inc şiretinin sahibi olan ABD'li ailenin serveti milyar dolar.Serveti: 51.6 milyar dolar Ülke: ABD Şirket: Cargill Inc12. Albrecht AilesiServeti: 51 milyar dolar Ülke: Almanya Şirket: Aldi13. Lauder ailesiServeti: 49.3 milyar dolar Ülke: ABDŞirket: Estee Lauder14. Hoffman-Oeri Ailesi Serveti:47.3 milyar dolarÜlke: İsviçreŞirket: Hoffmann-La Roche15. Mulliez Ailesi – FransaServeti: 45.9 milyar dolar Ülke: Fransa Şirket: Auchan 16. Quandt AilesiServeti: 42.3 milyar dolarÜlke: AlmanyaŞirket: BMW AG17. Dassault AilesiServeti: 41.9 milyar dolarÜlke: FransaŞirket: Dassault Group18. Newhouse ailesiServeti: 41.6 milyar dolarÜlke: ABDŞirket: Advance Publications19. Van Damme, de Spoelberch,&de Mevius AilesiServeti: 40.2 milyar dolarÜlke: BelçikaŞirket: Anheuser-Busch InBev SA/NV20. Cox AilesiServeti: 38.6 milyar dolarÜlke: ABDŞirket: Cox Enterprises, Inc21. Rausing AilesiServeti: 35.9 milyar dolarÜlke: İngiltereŞirket: Tetra Laval22. Kwok AilesiServeti: 35.6 milyar dolarÜlke: Hong KongŞirket: Sun Hung Kai Properties23. Pritzker AilesiServeti: 35.3 milyar dolarÜlke: ABDŞirket: Hyatt Hotels & Marmon Group24. Ferrero AilesiServeti: 34.5 milyar dolarÜlke: İtalyaŞirket: Ferrero25. Johnson AilesiServeti: 33.8 milyar dolarÜlke: ABD- WisconsinŞirket: S. C. Johnson & Son

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, suudi arabistan, bmw, zengin, walmart, aile