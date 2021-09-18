https://tr.sputniknews.com/20210918/egitim-timleri-okullari-gezecek-1049013354.html

'Eğitim timleri' okulları gezecek

'Eğitim timleri' okulları gezecek

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay başkanlığında partinin Milli Eğitim Komisyonu üyeleri, öğretmenlik ve öğretim üyeliği yapmış milletvekillerinin görev aldığı... 18.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-18T09:35+0300

2021-09-18T09:35+0300

2021-09-18T09:35+0300

chp

engin altay

okul

koronavirüs

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Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre, CHP, okullardaki sorunları tespit etmek üzere “eğitim timleri” görevlendirdi.CHP Grup Başkanvekili Engin Altay başkanlığında partinin Milli Eğitim Komisyonu üyeleri, öğretmenlik ve öğretim görevliliği yapmış milletvekillerinin görev aldığı timler; okul müdürleri, okul aile birliği, veliler, öğretmenler ve öğrencilerle görüşerek eğitim alanında sahadaki sıkıntılara ilişkin hazırlayacakları raporu 15 gün içinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) sunacak.Bir süredir okulları dolaşan CHP Ankara Milletvekili, TBMM Milli Eğitim Komisyonu Grup Sözcüsü Yıldırım Kaya, izlenimlerini şu sözlerle anlattı: “Görevlendirme yaptık. Arkadaşlarımız çalışıyor. Bulundukları illerde farklı okulları ziyaret edecekler, okullarda yaşanan sorunlar neler, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, öğretmenler, veliler ve öğrencilerle görüşmeler yapılacak. Bizzat okullara giderek durum yerinde görülecek. Okulları dolaşırken milletvekili olduğumuzu söylüyoruz, önce okul müdürünü ziyaret ediyoruz, başarılar diliyoruz. Daha sonra öğretmenler odasına gidiyoruz. Asla öğrencilerle fotoğraf çektirmiyoruz.”'Okullar yol geçen hanı'Çok ciddi sorunların olduğunu ifade eden Kaya, “En baştaki sorun öğretmen açığı, kalabalık sınıflar, temizlik görevlisi yok. Güvenlik görevlisi yok. Pandemi koşullarında temizlik görevlisinin olmaması ciddi bir sorun. Okulların temizlik konusunda öğrenci velilerini, sınıf annelerini kullandığını görüyoruz. Sınıf anneleri temizliyor sınıfları” dedi. Kaya, aşı olmayan öğretmenlere ilişkin de “Şöyle bir test yaptım, bir AVM’ye gittim, milletvekili olduğumu söylemedim, kapıda ateşimi ölçtüler, HES koduma baktılar. Bir okula gittim, orada da milletvekili olduğumu söylemedim elimi kollumu sallayarak girdim. Yani okullar yol geçen hanı” değerlendirmesini yaptı.

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chp, engin altay, okul, koronavirüs