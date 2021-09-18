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Futbolun yaşayan efsanesi Pele'den sevenlerine mesaj: Her gün gülümsemeye devam ediyorum
Futbolun yaşayan efsanesi Pele'den sevenlerine mesaj: Her gün gülümsemeye devam ediyorum
Kolon bölgesindeki şüpheli tümör nedeniyle ameliyat edilen Efsane futbolcu Pele'nin sağlık durumu iyiye gidiyor. 80 yaşındaki Pele, sevenlerine destekleri için... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
brezilya
pele
kanser
yoğun bakım
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Sağ kolonunda şüpheli bir lezyon tespit edilmesi üzerine Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesi'nde operasyon geçiren Pele, Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.Sevenlerinin desteğine teşekkür eden 80 yaşındaki Pele, "Arkadaşlar iyileşme sürecim çok iyi gidiyor. Bugün aile üyeleri ziyaretime geldi ve her gün gülümsemeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.Pele'nin kızı Kely Nascimento da sosyal medya hesabından babasıyla çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve her şeyin iyi gittiğini belirtti.Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.
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brezilya, pele, kanser, yoğun bakım

Futbolun yaşayan efsanesi Pele'den sevenlerine mesaj: Her gün gülümsemeye devam ediyorum

18:40 18.09.2021
© AAPele
Pele - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© AA
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Kolon bölgesindeki şüpheli tümör nedeniyle ameliyat edilen Efsane futbolcu Pele'nin sağlık durumu iyiye gidiyor. 80 yaşındaki Pele, sevenlerine destekleri için teşekkür ederek, "Her gün gülümsemeye devam ediyorum" dedi.
Sağ kolonunda şüpheli bir lezyon tespit edilmesi üzerine Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesi'nde operasyon geçiren Pele, Instagram hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.
Sevenlerinin desteğine teşekkür eden 80 yaşındaki Pele, "Arkadaşlar iyileşme sürecim çok iyi gidiyor. Bugün aile üyeleri ziyaretime geldi ve her gün gülümsemeye devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Pele'nin kızı Kely Nascimento da sosyal medya hesabından babasıyla çekilmiş fotoğrafını paylaştı ve her şeyin iyi gittiğini belirtti.

Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.
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