İki askerin yakılması emrini verdiği belirtilen IŞİD'li tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca IŞİD'in 2016'da Fethi Şahin ve Sefter Taş'ın yakılmasına ilişkin soruşturması kapsamında, dün polis ekiplerince olayın emrini verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli Jamal Abdulrahman Alwi emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştıSuriyeli Jamal Abdulrahman Alwi, 18 Haziran 2020'de gözaltına alınmış ve hakkında silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak suçundan dava açılmıştı. Zanlı, yargılama sürecinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.İki askerin öldürülmesine ilişkin soruşturma dosyası ise Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yetkisizlik kararıyla Gaziantep'e gönderilmişti.Halk TV yazarı İsmail Saymaz cuma günü yayımlanan yazısında Alwi'nin Gaziantep'te kuşçu dükkanı işlettiğini belirtmişti.
Gaziantep'te IŞİD'in yöneticilerinden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, Suriye'de iki askerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca IŞİD'in 2016'da Fethi Şahin ve Sefter Taş'ın yakılmasına ilişkin soruşturması kapsamında, dün polis ekiplerince olayın emrini verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli Jamal Abdulrahman Alwi emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı
Suriyeli Jamal Abdulrahman Alwi, 18 Haziran 2020'de gözaltına alınmış ve hakkında silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak suçundan dava açılmıştı. Zanlı, yargılama sürecinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İki askerin öldürülmesine ilişkin soruşturma dosyası ise Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yetkisizlik kararıyla Gaziantep'e gönderilmişti.