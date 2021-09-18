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Rusya’daki seçimlerin ikinci gününden öne çıkanlar
Rusya’daki seçimlerin ikinci gününden öne çıkanlar
Rusya Merkez Seçim Komisyonu, Duma seçimlerine ilişkin açıklamasında oylamanın ikinci günün sonu itibarıyla seçmen katılımının Rusya geneli için yüzde 31.51... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-18T22:44+0300
2021-09-18T22:44+0300
dünya
rusya
seçim
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Rusya’da dün başlayan ve yarın akşama kadar devam edecek olan Duma seçimlerine ilişkin açıklama yapan Merkez Seçim Komisyonu, oylamanın ikinci gününde Moskova saati ile 20.00 (TSİ ile aynı) itibarıyla seçmen katılımının Rusya geneli için yüzde 31.51 olduğunu, söz konusu oranın elektronik seçim sistemi üzerinden yapılan oylama sonuçlarını içermediğini ifade etti.Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova oyunu kullandı. Rusya’daki seçim sisteminin şeffaf olduğuna dikkat çeken Pamfilova, ‘seçimlerin layıkıyla tamamlanacağını’ umduğunu vurguladı.Pamfilova, Merkez Seçim Komisyonu’na oy kullanılması konusunda olası zorlama ile ilgili 137 başvurunun yapıldığını, başvuruların seçimlerden sonra inceleneceğini duyurdu.Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova, ombudsman ofisine seçimlere ilişkin 21 şikayet geldiğini, tüm şikayetlerin Merkez Seçim Kurulu’na yönlendirildiğini açıkladı.Elektronik seçim merkezinin verilerine göre Moskova’da toplam 1.5 milyon kişi oyunu elektronik seçim sistemi üzerinden kullandı, katılım oranı yüzde 80 oldu.Başkent Seçim İzleme Kamu Merkezi’nin yöneticisi Aleksey Venediktov'un açıklamasına göre, Moskova'da elektronik sistem üzerinde yapılan oylamada yaklaşık 100 bin kişi yeniden oy kullanma işlevinden yararlandı. Venediktov ayrıca Moskova’da elektronik seçim sistemi üzerinden yapılan oylama ile ilgili neredeyse şikayet olmadığını söyledi.Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF) lideri Gennadiy Zyuganov, Bryansk, Samara ve Saratov bölgelerinde, ayrıca Moskova bölgesindeki Korolyov ve Balaşiha’da kurulan seçim sandıklarında ‘açık ihlaller’ olduğunu belirtti ve Merkez Seçim Komisyonu’na, savcılığa ve Rusya Soruşturma Komitesi'ne başvurma sözü verdi. Merkez Seçim Komisyonu ise Komünist Parti'nin şikayetinin ‘derhal ve dikkatli bir şekilde’ inceleneceğini açıkladı.Komisyon Başkan Yardımcısı Nikolay Bulayev, seçimleri video gözetim sistemi üzerinden izleme erişimi alanlardan herhangi bir şikayet gelmediğini bildirdi.Fransa parlamentosunun bir üyesi, yabancı gözlemcilerin Duma seçimlerinde henüz ihlal tespit etmediklerini söyledi.
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rusya, seçim

Rusya’daki seçimlerin ikinci gününden öne çıkanlar

22:44 18.09.2021
© FotoğrafRusya’da sandık başında: 100 yaşındaki Filippova
Rusya’da sandık başında: 100 yaşındaki Filippova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2021
© Fotoğraf
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Rusya Merkez Seçim Komisyonu, Duma seçimlerine ilişkin açıklamasında oylamanın ikinci günün sonu itibarıyla seçmen katılımının Rusya geneli için yüzde 31.51 olduğunu, söz konusu oranın elektronik seçim sistemi üzerinden yapılan oylama sonuçlarını içermediğini belirtti.
Rusya’da dün başlayan ve yarın akşama kadar devam edecek olan Duma seçimlerine ilişkin açıklama yapan Merkez Seçim Komisyonu, oylamanın ikinci gününde Moskova saati ile 20.00 (TSİ ile aynı) itibarıyla seçmen katılımının Rusya geneli için yüzde 31.51 olduğunu, söz konusu oranın elektronik seçim sistemi üzerinden yapılan oylama sonuçlarını içermediğini ifade etti.
Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova oyunu kullandı. Rusya’daki seçim sisteminin şeffaf olduğuna dikkat çeken Pamfilova, ‘seçimlerin layıkıyla tamamlanacağını’ umduğunu vurguladı.
Pamfilova, Merkez Seçim Komisyonu’na oy kullanılması konusunda olası zorlama ile ilgili 137 başvurunun yapıldığını, başvuruların seçimlerden sonra inceleneceğini duyurdu.
Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Tatyana Moskalkova, ombudsman ofisine seçimlere ilişkin 21 şikayet geldiğini, tüm şikayetlerin Merkez Seçim Kurulu’na yönlendirildiğini açıkladı.
Elektronik seçim merkezinin verilerine göre Moskova’da toplam 1.5 milyon kişi oyunu elektronik seçim sistemi üzerinden kullandı, katılım oranı yüzde 80 oldu.
Başkent Seçim İzleme Kamu Merkezi’nin yöneticisi Aleksey Venediktov'un açıklamasına göre, Moskova'da elektronik sistem üzerinde yapılan oylamada yaklaşık 100 bin kişi yeniden oy kullanma işlevinden yararlandı. Venediktov ayrıca Moskova’da elektronik seçim sistemi üzerinden yapılan oylama ile ilgili neredeyse şikayet olmadığını söyledi.
Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF) lideri Gennadiy Zyuganov, Bryansk, Samara ve Saratov bölgelerinde, ayrıca Moskova bölgesindeki Korolyov ve Balaşiha’da kurulan seçim sandıklarında ‘açık ihlaller’ olduğunu belirtti ve Merkez Seçim Komisyonu’na, savcılığa ve Rusya Soruşturma Komitesi'ne başvurma sözü verdi. Merkez Seçim Komisyonu ise Komünist Parti'nin şikayetinin ‘derhal ve dikkatli bir şekilde’ inceleneceğini açıkladı.
Komisyon Başkan Yardımcısı Nikolay Bulayev, seçimleri video gözetim sistemi üzerinden izleme erişimi alanlardan herhangi bir şikayet gelmediğini bildirdi.
Fransa parlamentosunun bir üyesi, yabancı gözlemcilerin Duma seçimlerinde henüz ihlal tespit etmediklerini söyledi.
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