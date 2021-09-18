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Sinop'ta ‘hava saldırısı alarmı’: 'Sığınaklara girin'
Sinop'ta ‘hava saldırısı alarmı’: 'Sığınaklara girin'
Sinop hafta sonuna kırmızı alarmla başladı. Telefonlara mesajlar düştü. İlin tamamında sirenler çaldı. ‘Hava saldırısı alarmı’ şehirde hayatı 3 dakikalığına... 18.09.2021, Sputnik Türkiye
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afad, sinop, alarm, hava saldırısı, havalimanı, фото, türkiye, fotoğraf

Sinop'ta ‘hava saldırısı alarmı’: 'Sığınaklara girin'

17:33 18.09.2021 (güncellendi: 18:39 18.09.2021)
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Sinop hafta sonuna kırmızı alarmla başladı. Telefonlara mesajlar düştü. İlin tamamında sirenler çaldı. ‘Hava saldırısı alarmı’ şehirde hayatı 3 dakikalığına durdu.
© İHA / ÜNSAL KARKA

Sinop’ta siren sesleri yükseldi. Hava saldırısı tehlikesi olduğunu işaret eden kırmızı alarm, 3 dakika süren yükselip alçalan dalgalı siren sesi ile duyuruldu.

Sinop’ta siren sesleri yükseldi. Hava saldırısı tehlikesi olduğunu işaret eden kırmızı alarm, 3 dakika süren yükselip alçalan dalgalı siren sesi ile duyuruldu. - Sputnik Türkiye
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© İHA / ÜNSAL KARKA

Sinop’ta siren sesleri yükseldi. Hava saldırısı tehlikesi olduğunu işaret eden kırmızı alarm, 3 dakika süren yükselip alçalan dalgalı siren sesi ile duyuruldu.

© İHA / ÜNSAL KARKA

İl ve ilçe merkezilerinde vatandaşlar sirenin sesine kulak kabarttı. İşleri bir an olsun bırakıp, şaşkınca etrafa bakınan vatandaşlar görüldü.

İl ve ilçe merkezilerinde vatandaşlar sirenin sesine kulak kabarttı. İşleri bir an olsun bırakıp, şaşkınca etrafa bakınan vatandaşlar görüldü. - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA / ÜNSAL KARKA

İl ve ilçe merkezilerinde vatandaşlar sirenin sesine kulak kabarttı. İşleri bir an olsun bırakıp, şaşkınca etrafa bakınan vatandaşlar görüldü.

© İHA / ÜNSAL KARKA

İkaz ve Alarm (Siren) Sistemi kurulumunda test çalışmaları başladı. Hazırlıklar günler öncesinden duyuruldu. Sinop İl Afet Acil Durumu Müdürlüğü ekipleri bugün düğmeye bastı.

İkaz ve Alarm (Siren) Sistemi kurulumunda test çalışmaları başladı. Hazırlıklar günler öncesinden duyuruldu. Sinop İl Afet Acil Durumu Müdürlüğü ekipleri bugün düğmeye bastı. - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA / ÜNSAL KARKA

İkaz ve Alarm (Siren) Sistemi kurulumunda test çalışmaları başladı. Hazırlıklar günler öncesinden duyuruldu. Sinop İl Afet Acil Durumu Müdürlüğü ekipleri bugün düğmeye bastı.

© İHA / ÜNSAL KARKA

Düşman hava saldırıları ve KBRN tehlikeleri ile afet ve acil durumlara ilişkin tehlike haberlerini, alarm işaretleri ve anons yayınları olarak halka duyurmak için kurdurulan sistem toplu olarak çaldırıldı.

Düşman hava saldırıları ve KBRN tehlikeleri ile afet ve acil durumlara ilişkin tehlike haberlerini, alarm işaretleri ve anons yayınları olarak halka duyurmak için kurdurulan sistem toplu olarak çaldırıldı. - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA / ÜNSAL KARKA

Düşman hava saldırıları ve KBRN tehlikeleri ile afet ve acil durumlara ilişkin tehlike haberlerini, alarm işaretleri ve anons yayınları olarak halka duyurmak için kurdurulan sistem toplu olarak çaldırıldı.

© İHA / ÜNSAL KARKA

Telefonlara mesajlar düştü ‘panik yapmayın’ denildi.

Telefonlara mesajlar düştü ‘panik yapmayın’ denildi. - Sputnik Türkiye
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© İHA / ÜNSAL KARKA

Telefonlara mesajlar düştü ‘panik yapmayın’ denildi.

© İHA / ÜNSAL KARKA

AFAD’dan gelen mesajlarda “Değerli Sinop halkı, ilinizde kurulan siren sisteminin deneme yayınları 18-21 Eylül tarihleri arasında, sesli anonslar ve muhtelif sirenler çaldırılarak yapılacaktır. Lütfen telaşa kapılmayın, panik yapmayın” ifadelerine yer verildi.

AFAD’dan gelen mesajlarda “Değerli Sinop halkı, ilinizde kurulan siren sisteminin deneme yayınları 18-21 Eylül tarihleri arasında, sesli anonslar ve muhtelif sirenler çaldırılarak yapılacaktır. Lütfen telaşa kapılmayın, panik yapmayın” ifadelerine yer verildi. - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA / ÜNSAL KARKA

AFAD’dan gelen mesajlarda “Değerli Sinop halkı, ilinizde kurulan siren sisteminin deneme yayınları 18-21 Eylül tarihleri arasında, sesli anonslar ve muhtelif sirenler çaldırılarak yapılacaktır. Lütfen telaşa kapılmayın, panik yapmayın” ifadelerine yer verildi.

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